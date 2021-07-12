山東男染梅毒 與智障女連生9娃「照顧不來 不會再生」

當事男子和他的孩子。（取材自華商報）

山東臨沂市蘭陵縣一名感染梅毒男子和智障女子生下9個孩子，孩子疑似也患有梅毒，且住家環境髒亂差，眾多孩子在這樣的環境，是否涉嫌虐待引起關切；當地政府表示，男子所生的8個孩子已經落戶，正免費為感染梅毒的一家三口積極治療。

華商報報導，網民提供的多張照片中，當事男子一家住在農村一座磚木結構的平房中，女主人肢體殘疾；家中一張並不潔淨的木桌上放著一大一小兩個鐵碗，裡面盛著稀飯一樣的食物，周圍滿是蒼蠅。有網民稱，孩子們玩耍的庭院到處是排泄物，懷疑有孩子感染了梅毒。

報導指出，涉事男子姓馮，49歲，有雜耍的手藝，前些年在外地打工或表演，在妻子趙女的母親撮合下生活在一起。由於女方的智力問題沒辦成結婚證。

「之前，馮男一直帶著趙女和孩子在外打工或表演雜耍，相關部門很難對他們進行監管，這是他們超生的主要原因。」目前，馮男和趙女育有9個子女，最大的14歲，最小的半歲多。達到入學年齡的3個孩子，已全部在當地學校免費入學。

當地鎮政府表示，馮男稱不知道自己是什麼時候感染上梅毒的。「除了3個孩子患有失語症不屬實，其他內容基本屬實；感染梅毒病毒的只有最小的孩子，而且症狀很輕，目前政府已為他們一家三口免費展開治療。」

針對網民反映馮男的孩子生活在「髒亂差」之中，相關工作人員稱，馮男、趙女的孩子多，加上趙女行動不便，生活只能勉強自理，家裡難免會髒亂一些，但現在鎮政府每天派人去他家打掃衛生、消毒。據他們調查了解，馮男對妻子和孩子都很照顧，沒有虐待現象發生，一家人對現在的生活很滿意，也很知足。

就網民關心的「節育」問題，鎮政府相關工作人員稱，馮男說，他年齡大了，不打算再生了，再生也照顧不過來了。