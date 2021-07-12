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劉德華主演…「失孤」原型郭剛堂 終於找到兒子

中國新聞組／北京12日電
2014年，劉德華主演的「失孤」上映，他在劇中扮演苦尋失蹤兒的農民工，原型人物即為郭剛堂。(取材自電影劇照)
2014年，劉德華主演的「失孤」上映，他在劇中扮演苦尋失蹤兒的農民工，原型人物即為郭剛堂。(取材自電影劇照)

劉德華主演的電影「失孤」原型人物郭剛堂11日表示，他失散多年的兒子郭振已經找到。據了解，郭振在河南，郭剛堂與兒子郭振DNA比對成功，近期將會認親。郭剛堂自1997年起曾尋子多年，曾獨自一人騎摩托車50多萬公里尋子，親身經歷還被改編為電影「失孤」引發關注。

來源：YouTube

新京報報導，郭剛堂表示，他接到的警方通知顯示，孩子目前在河南，案件由山東河南兩地警方協同辦理。「孩子挺好的。」

1997年9月21日，27歲的郭剛堂結婚三年，兩歲幼子郭振被抱走。此後十幾年，郭剛堂騎摩托車找遍全中國除新疆、西藏外的所有省份，行程逾50多萬公里公里，報廢10輛摩托車。他說，「只有在路上，才覺得對得起兒子。」

極目新聞報導，此後，郭剛堂開始尋子24年之路。這期間，多次有疑似郭振的消息傳來，但DNA比對後均不吻合。

2015年3月20日，由劉德華主演的電影「失孤」上映，影片講述1998年，雷澤寬兩歲的兒子雷達丟了，雷澤寬開始長達14年的尋子之路。電影「失孤」中的主人公原型便是聊城市民郭剛堂。

今年2月28日，山東臨沂「拉麵哥」一條幫人尋子的視頻，讓電影「失孤」中的主人公原型、郭剛堂的故事被大眾再次記起。

據報導，記者梳理郭剛堂在抖音平台的尋子軌跡。2021年2月1日，郭剛堂在抖音平台發布首條尋找兒子郭振的視頻。視頻中，郭剛堂自述20多年來，他獨自一人騎摩托車，50多萬公里，走遍全中國每一個角落，尋找他丟失的孩子，也幫助了很多失親家庭幸福團聚。

另在郭剛堂公開發布的47條視頻中，他還給網友們分享自己在尋子過程中整理的防拐和兒童安全的科普常識。

2021年2月28日，郭剛堂前往山東臨沂尋找「拉麵哥」的幫助，在「拉麵哥」的抖音帳號發布一條幫他尋子的視頻。

郭剛堂在抖音平台最後一條視頻發布於5月25日。視頻中，他還在幫尋親人李嬌尋找她的生母和養母。

如今的郭剛堂，頭髮花白。（視頻截圖）
如今的郭剛堂，頭髮花白。（視頻截圖）
數年前，郭剛堂展示兒子照片。（取材自聊城晚報）
數年前，郭剛堂展示兒子照片。（取材自聊城晚報）

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