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用腳拆通知 四川「無臂男孩」錄取研究生

中國新聞組╱綜合報導
彭超參加同濟考試。（取材自澎湃新聞／同濟大學供圖）
彭超參加同濟考試。（取材自澎湃新聞／同濟大學供圖）

四川的無臂男孩彭超近日收到同濟大學研究生錄取通知書，他激動地用腳從挎包中取出紅色包裹，先嘗試用水果刀割開，接著直接腳趾發力，撕開封口。彭超的父親拍下視頻，記錄下這份喜悅。

澎湃新聞報導，面對鏡頭，彭超一字一句念出錄取通知書上的內容：「彭超同學，經校長批准，錄取你為同濟大學2021級專業學位碩士研究生。」彭超開心地說，去年一年的付出終於有回報了。

今年3月，彭超參加考研複試，一張用腳考試的照片在網路上引起熱烈討論。此前報導，3月27日上午9時許，同濟大學法學院教師在進行研究生復試資格審查時，彭超走到老師們面前，輕聲詢問：「老師，下午的筆試，可以為我安排兩個硬一點的凳子嗎？我沒有雙臂，需要用腳寫字。」

得知情況後，老師們立刻答應一定會給他準備好考試所需設施，讓他順利完成考試。

據報導，彭超6歲時不幸因觸電失去雙臂，此後，他用腳來寫字、洗臉刷牙、洗衣做飯，做到了以腳代手、生活自理。求學路上，他也克服重重困難，2015年考入四川大學法學院，並如期畢業。

最終，同濟大學找來兩隻木凳和一張木板，並在筆試教室安裝好，讓彭超來試試是否可以用腳順利寫字。同時，考慮到彭超是用腳寫字，考試時間可能需要延長，法學院經請示後，決定對其延長30分鐘筆試時間，但彭超依舊花了與其他考生相同的時間，就答完了所有試題。

無臂男孩彭超用腳展示同濟大學錄取通知書。（取材自澎湃新聞／同濟大學供圖）
無臂男孩彭超用腳展示同濟大學錄取通知書。（取材自澎湃新聞／同濟大學供圖）

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