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「胖子也很美」180斤女畢業展 半裸任摸肚暴紅

中國新聞組╱綜合報導
徐若昕靠在畢業展覽的設計作品上。（取材自中青冰點／受訪者供圖）
徐若昕靠在畢業展覽的設計作品上。（取材自中青冰點／受訪者供圖）

即將從中央美院家居產品設計專業畢業的徐若昕，她的畢業展覽主題吸引了大家的目光。「摸摸我的肚子。」徐若昕袒露著四肢和腰腹，蜷縮在展廳的角落裡，把自己埋在布藝沙發的褶皺之間，那是五團布墊，肉粉色，像堆積的雲朵，也像她的肚子。

中國青年報「冰點周刊」報導，徐若昕身高165公分，體重180斤，她決定在畢業展覽中展示真實的自己，讓大家來摸一摸。因為專業是家居產品設計，她的創意還包括訂做一組以自己肚子照片設計出肉感十足的沙發。「肥胖不是一切罪惡的源頭。」徐若昕還策畫拍攝了一套攝影文集，並取名為「我和肉肉的故事」。

徐若昕的父親，奶奶也都是胖子。讓她感到矛盾的是，哪怕她確信有足夠多的人愛自己，可仍然離不開別人的評價。某一天她突然開始思考，褪去肥胖的種種隱喻與標籤，身體蜷曲時的褶皺是那樣美。於是她通過社交軟件和朋友介紹，陸續聯繫上122個胖子，最終願意接受她採訪和拍攝的只有6個人。他們以半裸的形式出現在她的鏡頭下，和她一樣，展示身上的肉。他們的共同特點是遇到不好的事情，就懷疑是因為自己胖，變得越來越自卑。

據報導，為期11天的展覽結束，徐若昕的展覽被推薦到學校官網的首要位置，她的作品掀起熱烈討論，徐若昕的社交帳號粉絲更是從100多個暴漲到1.9萬人。有人留言誇讚她的皮膚，也有很多人鼓勵她「真美」。

徐若昕表示，她希望自己的作品不只能幫助胖男孩和胖女孩思考自己，也能從比較人文的角度，去思考肥胖和美的關係，思考肥胖者在社會中所處的環境。

觀展人在徐若昕設計的沙發上體驗、休息。（取材自中青冰點／受訪者供圖）
觀展人在徐若昕設計的沙發上體驗、休息。（取材自中青冰點／受訪者供圖）
徐若昕靠在畢業展覽的設計作品上。（取材自中青冰點／受訪者供圖）
徐若昕靠在畢業展覽的設計作品上。（取材自中青冰點／受訪者供圖）

肥胖 中國 攝影

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