東北虎現身黑龍江 野狼群入侵哈爾濱社區

跑進村裡的狼。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

黑龍江哈爾濱市阿城區9日發生野狼進村攻擊村民事件，而無獨有偶的是，同樣在黑龍江的雙鴨山市饒河縣則發現了東北虎的蹤跡。

村民發現狼跡現場。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

紅星新聞報導，三匹野狼9日闖進哈爾濱市阿城區砲手屯，除了撲倒一名50多歲的婦女，還咬死了一條狗。隨後警方據報趕到，兩匹野狼遭擊斃，最後一匹被逼進民宅廁所，挨了麻醉槍而遭「生擒」。

阿城區河東街道半拉城子社區李主任表示，野狼在9日下午被發現進村了，「可瘦可瘦的，可能是進村找吃的。進了好幾個院，咬了一隻小狗，還將一位50多歲的婦女撲倒，旁邊開麻將館的拿著叉子給狼趕跑了。」「現在都不知道這幾匹狼從哪裡來的，我們村距離最近的人工山林也有兩公里，離著大山好幾十公里呢。」

根據黑龍江饒河縣林業和草原局發布的視頻，在一條公路邊，一頭有著黑黃條紋的老虎慢悠悠轉身進入路邊叢林。（取材自極目新聞）

另據央視新聞報導，黑龍江省雙鴨山市饒河縣委宣傳發布警示指出，10日上午在饒河縣永幸村附近發現了東北虎，已在東北虎易出現重點林區架設了遠紅外相機40部，監測東北虎的動向。同時出動車輛進行巡護，防止東北虎傷人和被傷。此次發現東北虎的地區是屬於東方紅林業局永幸林場，目前正在進一步監測詳細數據。

饒河縣林業和草原局已發布緊急提醒，請村民不要入山作業，養殖戶要做好安全防範，避免人與東北虎相遇，防止人和家畜受到傷害。