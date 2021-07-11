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不滿13歲叛逆女 成都父母逼她山東荒島求生

中國新聞組／北京11日電
少女控訴被父母逼迫荒島求生。（視頻截圖）
少女控訴被父母逼迫荒島求生。（視頻截圖）

山東威海日前有漁民報警，稱一名少女向其求救，並指自己被人困在荒島上，警方趕到現場才發見，原來是少女的父母不滿女兒行為叛逆，刻意安排她一同來荒島求生，想借此鍛煉她。

香港01報導，這名13歲少女來自四川成都，去年9月輟學，平時性情孤僻且十分叛逆。父母稱她平時在家衣來伸手，飯來張口，最後連樓都不下了。於是，他們在另一位負責保護人身安全的具相關技能的男士陪同下，帶女兒一同到荒島求生，想借這種極端環境鍛煉她的能力，激發她的潛能。

不過少女最終無法忍受荒島艱苦環境，遂向漁民求救。她更對鏡頭稱：「我真的受不了了！他就逼迫我們一直荒島求生，我們只有水和壓縮餅乾，火都生不起來。能不能讓我們上岸？」相關影片經傳播後，更一度登上了熱搜。

威海市警方表示，他們當日一開始考慮到有可能是劫持或其他情況，加上對象是名少女，所以第一時間就登島調查。結果上島後，發現少女本人及其父母都在等著他們，而少女開頭反應較激動，但心情很快就平緩下來，和正常小女孩無差。

警方表示，少女的父母起初堅持不離島，想繼續鍛煉她，但由於荒島上缺水缺電，醫療條件有限，遇上突發情況時十分危險，最後終於同意離島。

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