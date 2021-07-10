兒辦校斂財 72歲北師大「女老虎」落馬

北京師範大學黨委原書記劉川生，涉嫌嚴重違紀違法正接受調查。（取材自財經雜誌／北京師範大學新聞網）

據中國共產黨中央紀委國家監委網站的消息，71歲、已離職五年的北京 師範大學黨委前書記劉川生，涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正在接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。其子藉北師大之名，對外開展所謂「合作辦學」，興辦幼兒園斂財，引來多次舉報。

據財經網報導，劉川生是中共「十八大」以來，已知的首個主動投案的女性部級高官。多位受訪的北師大現任幹部、教授表示，這位曾執掌北師大長達11年的女書記，官聲素來不佳。

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經濟觀察報報導，熟悉劉川生的人士說，祖籍在山西的劉川生，其父母均為軍人，其父曾任哈軍工宣傳部長等職。劉川生1984年在清華大學經濟管理學院獲得碩士學位。清華大學曾視劉川生為傑出校友。

多位受訪的北師大教授表示，劉川生為人強勢，喜歡被屬下圍繞奉承，任職那些年，阿諛奉承、浮誇吹噓的風氣，在校園裡日益濃厚。她四處封官許願，僅一個機關黨委就被拆成三個黨總支，分設三個黨總支書記，荒誕至極。

但更令人詬病的，則是劉川生放任其子藉北師大名義，在各地興辦幼兒園斂財。「這些幼兒園很多不被北師大官方認可，但他往往又能拉來北師大的學校領導前去站台，錢卻被劉川生家給掙走了。」一位商界人士說。其他受訪的北師大幹部、教授也表示，「這是典型的損公肥私，嚴重敗壞了學校的聲譽，也損害了學生、學生家長和投資 人的利益。」

2016年11月，66歲的劉川生卸任北師大黨委書記一職，「這也是很令人不解的地方，絕大多數的副部級幹部在63歲就要退休 ，正部級幹部是65歲，劉川生是幹到了66歲」。

2017年2月，18屆中央第12輪巡視工作啟動，當年舉報劉川生的很多，但沒有動靜。直到2021年5月，19屆中央第7輪巡視工作開始，劉川生「落馬」的跡象漸漸顯現。