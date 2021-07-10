黃河邊玩耍 山西留守少年5死1失蹤 2人逃生後折回救人

山西運城永濟黃河灘救援現場航拍。（中新社）

山西永濟6名15至16歲學生7日在舜帝壩黃河邊玩耍失聯。經動員千餘人搜救，截至9日下午，已搜尋出5名失聯學生均無生命體徵。附近村民表示，曾有2人逃生後又返回救人失踪；當地河段水中泥沙很稠，進去後很難逃出。

永濟市警方接到六名學生落水失蹤報警，當地組織搜救力量赴事發地展開搜救。（取材自中新網）

正觀新聞報導，事發後，永濟市立即啟動緊急救援響應，共組織6支專業救援隊29條船205名專業救援隊員，調集直升機1架、無人機9台、聲吶設備6台、水下機器人1台，在黃河灘塗河道堤岸兩側進行拉網式搜尋。目前，仍有1人失聯，當地已組織1563人，對事發地點下游河段沿線進行拉網式搜尋。

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另據極目新聞報導，永濟市蒲州鎮6名學生7日在黃河邊失聯，永濟市人民政府網站8日發布公告稱，7日晚上9時34分，公安 局110接到群眾報案，當日下午4時許，6名放假在家學生在城西舜帝壩黃河邊玩耍未歸。

8日下午5時55分，搜尋到1名學生，已無生命體徵。薛姓家長9日表示孩子已下葬：「想讓他入土為安，我現在心裡很亂。」

薛先生的朋友王先生說，薛先生家裡就這一個兒子，「孩子在上高中，這才剛放暑假，沒想到出了意外」，他們夫妻二人都是四、五十歲，薛先生妻子開的一家幼兒園是他們家裡的主要收入來源。

「現在其他家長都在岸邊等著的，孩子找不到很著急。」王莊村村民楊女士說，除了薛先生家外，還有一個失聯的孩子也是獨生子。失聯的孩子家裡大部分都是父母在外面打工，爺爺奶奶在家帶孩子，以種柿子樹為生。

楊女士表示，黃河枯水期時甚至可以蹚水渡過，直達河對岸的陝西，雨季漲水時則水量很大，儘管政府和教育局 年年都在提醒，但還是有人去河邊玩水或者撈魚。