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杭州保母縱火案 林生斌再婚被轟：33%賠償給亡妻父母

中國新聞組／北京9日電
林生斌曾收到來自網民來信鼓勵，如今卻被質疑。（取材自微博）
林生斌曾收到來自網民來信鼓勵，如今卻被質疑。（取材自微博）

「杭州保母縱火案」女主人朱小貞及三孩子殞命，男主人林生斌日前宣布重組家庭並新得一女，「深情夫」人設瞬間崩塌。林生斌8日連發5文指出，現任妻非小三，而亡妻等人賠償金用於還貸款、辦後事等，餘下的33%全部留給岳父母，「孩子是我最後的底線」。但網友不全然盡信，不少人懷疑他滿口謊言。

來源：YouTube

正觀新聞報導，林生斌表示，當我有了新的情感，我第一時間去到二老家中還有小貞兩位哥哥的公司分別進行了交代，當時他們並無異議。

林生斌指出，火災民事訴訟的調節賠償金67%分別用於償還火災房屋的貸款、16年公司的銀行貸款、小貞和孩子們的後事及墓地、期間產生的維權費用等相關事宜。餘下的33%（遠高於法定比率）全部留給了岳母、岳父，家中的保時捷跑車也贈與岳父。

他表示，今年端午節前後，岳母微信和他說要求他把小貞留給她的給她，我提出小貞名下的房屋和存款一直沒有辦理，可以把這些全部交給二老頤養天年，岳母對此並不同意。所以他與岳母說，他可以把他的公司帳目與財產明細交給她。並不存在網上流傳他要與岳母對簿公堂的情況。

他並表示，「2017年4月，小樂在我朋友公司實習。2019年11月我們確定了情感關係。2020年夏天我與小樂意外懷孕，出於安全考慮，孕期對外隱瞞。時至今日因為我的武斷，出現很多關於小樂的謠言，我感到十分自責。」

他說：「這些天事件的發酵。我都不想再回應。可怪力亂神等無端猜測也同時傷害了小貞和孩子們，他們也是你的妹妹和外甥啊。」

林生斌表示，沒想到暖暖的出生竟成為了別人的籌碼。「這個孩子是我最後的底線。所以，我決定向大眾公開事實。如今只希望親情消逝後的嫉恨與善妒能因我的隱匿而消解，不再波及到我的孩子。」

林生斌表示，「替代」對於所有人都不公平。「小貞與孩子們的離開把我們的愛變為了永恆，我對於她們的愛更不容置疑。」接下來，他將委託律師，把公眾對他涉及非私德方面的公示逐一轉發於眾，也請大家監督。 這次事件處理完畢後，他將離開公眾視野。讓一切恢復平靜。

林生斌貼出與前岳母的聊天截圖。（取材自微博）
林生斌貼出與前岳母的聊天截圖。（取材自微博）

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