中科院講座學者稱日本福島糧食安全 惹眾怒

陳能場的演講探討受到核污染的土壤，經過治理後是否能夠種植出安全的糧食。（視頻截圖）

一則廣東科學院研究員陳能場談論「日本 福島糧食是安全的」的影片近日在網上引發網友批評，邀請他演講的格致論道講壇7日發聲明致歉，同時宣布撤銷這則影片。

香港01報導，廣東省科學院生態環境與土壤研究所研究員陳能場這場演講早在4月27日舉辦，演講內容是探討受到核污染的土壤，經過治理後是否能夠種植出安全的糧食，並以福島核洩漏事故作例子。

格致論道講壇原稱「SELF格致論道講壇」，是中國 科學院計算機網絡訊息中心和中國科學院科學傳播局聯合主辦的科學文化講座。

格致論道講壇是在6月23日於微博上發布陳能場的演講影片，影片簡介稱，「福島核洩漏事故發生當年，日本有2.2%的大米（稻米）放射性活度超標，達到了每公斤500貝克。2012年後，超標率突然大幅下降，2015年後到現在，則都是零污染的狀態。在如此大量輻射的情況下，糧食為何會依然安全呢？」

陳能場在演講中提及日本方面的措施及列出相關檢測 數據，最終得出結論：「所以整體來講就是說，經過這樣子下來呢，福島那邊的糧食還是很安全的」。

但影片近日上網後引起中國網友批評，格致論道講壇7日發出道歉聲明則指，因審核把關不到位，「演講影片存在『不當內容』，公開後引發負面影響，在發現後已立刻予以撤銷」。