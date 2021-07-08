中國反壟斷 再罰阿里巴巴、滴滴等22案

中國 再次就反壟斷出手嚴懲。中國市場監管總局7日公告，對包括阿里巴巴、滴滴在內的22起網路領域案件立案調查，經查，這些案件均違反「反壟斷法」，構成違法實施經營者集中，對涉案企業分別處以人民幣50萬元（約7.7萬美元）罰款。

從去年底以來，中國官方就持續以反壟斷、網路安全等名義，不斷升級針對互聯網企業各個層面的監管。

根據中國國家市場監督管理總局公告，22件裁罰中，八件涉及滴滴，六件涉及阿里，五件涉及騰訊，兩件涉及蘇寧，以及一件涉及美團。

關於滴滴的案件為滴滴旗下子公司「惠迪天津」、「小桔新能源」和「小桔智能」和「北京 車勝」等涉及的企業合營案。滴滴共計被處以400萬元罰款。

阿里巴巴旗下公司阿里網絡及阿里創投，共涉及六案，分別是收購天鮮配股權案、與上海商投集團設立合營企業案、收購紐仕蘭股權案、收購廣州恆大足球 股權案、收購五礦電商股權案、與浙江創新投資設立合營企業案。阿里巴巴共被罰款300萬元。

騰訊涉及五起集中案，包括收購五八股權、收購小紅書股權、收購搜狗股權等，總計需繳納罰款250萬元。

此外，中國國家市場監督管理總局反壟斷局局長吳振國近日受訪指出，中國反壟斷執法從來不是、也不會成為地緣政治的工具。

吳振國還表示，中國今年將強化重點領域反壟斷執法，查處平台企業壟斷案件，落實平台企業併購行為申報義務，並且繼續針對醫藥、汽車、公用事業等重點民生領域，開展執法。