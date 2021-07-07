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擬私有化從美國下市？微博：傳言不實

中國新聞組／北京7日電
微博傳與國企擬定私有化退市的計畫。(取材自百度百科)
微博傳與國企擬定私有化退市的計畫。(取材自百度百科)

在滴滴出行赴美上市卻遭遇中國官方嚴厲整改，美股6日開市後，滴滴一開市便急瀉超過25%，跌破其14美元的ADS(美國存託股份)發行價。路透引述消息人士指出，另一家中國科技巨頭微博正悄悄與國企擬定私有化退市的計畫。雖然微博6日回應「私有化的傳言不實」，但這卻讓微博股價在紐約股市開盤前一度上漲超過40%，最終每股約58美元(約372元人民幣)。

消息人士稱新浪微博董事長、微博最大股東曹國偉正與一家總部位於上海的國有企業合作，組建財團推動微博私有化，讓微博從美國那斯達克下市。

稱該財團希望出價約每股90至100美元，這筆交易的估值至少200億美元，目標在今年底敲定。私有化後，可能促使微博的第二大股東阿里巴巴退出。

這個消息讓微博股價在紐約股市開盤前一度上漲超過40%。至美東時間下午3時，微博股價上漲約6%，每股約58美元。

自由亞洲電台報導，美國信息與戰略研究所經濟學者李恆青認為，在螞蟻金服上市受阻、滴滴上市後遭審查下架等事件後，中國的大型科技企業正在找尋新的生存方式。

「(微博)私有化是一個內卷的作法，這麼大一個公司不可能躺平的。選擇內卷不走上市這條路，退市以避免更多的監管。」李恆青說。

報導指出，人大6月通過「數據安全法」，該法將讓政府有權要求私營部門的公司與政府部門分享數據。國務院7日發布將修改中國企業赴境外IPO的相關規定，「改善數據安全、跨境數據流動、涉密信息管理等法規」。

這一消息則讓包含滴滴、拚多多、百度及京東等多家熱門中概股於盤前下跌。

微博 中國 美國

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