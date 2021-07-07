滴滴出行下架 總裁柳青這回還能安全下莊？

滴滴出行總裁柳青成為網民圍攻焦點。（取材自觀察者網/視覺中國圖）

中國 網約車平台巨頭「滴滴出行 」App遭下架事件持續延燒，儘管滴滴出行回應稱，在美上市前，並不知悉中國監管部門對公司進行網路安全審查，滴滴總裁、聯想創始人柳傳志之女柳青仍然成為網民圍攻的焦點，其發跡歷程也被媒體揭露，柳青無疑又站上了輿論的風口浪尖。

除了攻擊滴滴出行在美上市，網路輿論也劍指柳青。資料顯示，柳青來頭不小，經歷也很豐富，香港經濟日報就披露，2002年，柳青自哈佛大學畢業，進入投資銀行高盛 工作；2012年，她已是高盛亞太區董事總經理，年薪高達400萬美元(約2571萬人民幣)。

滴滴創始人程維花了很大功夫，才讓柳青放棄高盛高管職務而加盟滴滴，最終開創滴滴榮景。柳青也成為滴滴的二號人物。

英國金融時報日前以「柳青：滴滴走向國際的靈魂人物」為題報導，指柳青在滴滴成為「真正的全球科技公司」的努力中，扮演了核心角色。

然而，柳青加盟後，滴滴也曾面臨經營和公關危機。2019年，一名滴滴出行司機在湖南被乘客殺害後，輿論掀起對滴滴的強烈批判，指控滴滴為了營利而忽略安全問題。為此，柳青親自飛赴當地看望受害者家人。後來，柳青在微博上坦承，此行曾讓她覺得「懦弱和恐懼」，並懇請各界給滴滴改過自新的機會，最終平息了事件。

柳青在滴滴擔任首席運營官的第一年期間，就幫助滴滴從騰訊、軟銀、阿里巴巴和蘋果爭取到70億元人民幣的投資。作為交易撮合的一部分，她在北京接待了蘋果首席執行官庫克，當時她提到，兩家公司很般配，因為滴滴的控股公司小桔快智的名字裡有「小桔子」。

如今滴滴又陷入風暴中心，還被扯進了國家安全的大網中。不過，也正因為美中對抗已成為國際社會長期結構的一環，在北京當局「國安壓倒一切」的政治思維主導下，未來涉及網路、通訊或大數據等「關鍵信息基礎設施」的中國企業恐更難赴美上市。這對中國經濟發展、企業擴大全球資本版圖會造成多大衝擊，還有待進一步觀察。