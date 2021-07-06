騙子來電 反被女大生騙3100元…網熱議：違法嗎?

騙徒為女博得大學生信任，先行向她的支付寶轉錢。圖為示意圖。（取材自ingimage）

湖南長沙一位女大生，日前到銀行哭著問銀行經理，「我騙了騙子的錢，是不是要坐牢？」原來女大生遇上電信詐騙 ，歹徒向她轉帳了3100元（人民幣，下同，約479美元），女大生懷疑對方是騙子，拒絕把錢匯回，遭對方威脅要提告。沒想到，「騙了騙子的錢」意外在網路發酵，甚至引起法學界討論。

綜合媒體報導，這位湖南農業大學的大三女學生6月收到一通來電，對方自稱銀聯總行的工作人員，告知她的銀聯帳戶已欠了數萬元，並且給她一個網址鏈接，要求她點開鏈接立即轉帳到對方提供的一個銀行帳戶上。

由於女大生曾辦過網貸，因此信以為真，但她手頭沒錢。騙徒聲稱她可以通過某公司的貸款 平台進行「套現」，對方甚至還可以幫助她實現「套現」。

為了博得女大生信任，歹徒先向她轉帳了3100元，要她將剩餘的部分一起轉入指定帳戶。這時候女大生開始懷疑自己受騙，於是到銀行求助。

騙徒發現女大生不轉錢過來，多次威脅女大生要告她，送她去坐牢。幸好，銀行工作人員為女大生報案，並告訴她，騙子是沒辦法讓她坐牢的，女大生才釋懷。

究竟「騙了騙子的錢」是否違法？有律師表示，女大生事前並不知道對方是騙子，拒絕匯款只是擔心被騙，本身無意騙取他人錢財。其行為是一種自力救濟，不符合「刑法」上關於詐騙罪的犯罪構成。

律師接著說，儘管騙子實施的行為涉嫌違法，但女大生「騙了騙子的錢」並沒有法律上的根據，屬於不當得利，騙子可以提起民事，請求返還不當利益。