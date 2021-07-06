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被控「沉迷美容」 北方工業大學女前副校長雙開

記者羅印冲／北京6日電
北方工業大學前副校長沈志莉被開除黨籍和公職。(取材自北方工業大學新聞網)
北方工業大學前副校長沈志莉被開除黨籍和公職。(取材自北方工業大學新聞網)

北京市紀委監委消息，日前，經北京市委批准，北京市紀委監委對北方工業大學前黨委常委、副校長沈志莉嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。沈志莉被開除黨籍和公職（雙開處分）。

經查，沈志莉政治品行惡劣，多次匿名誣告，對抗組織審查，參加迷信活動；違反中共中央八項規定精神，公車私用，違規收受禮品禮金；組織觀念淡薄，隱瞞不報個人有關事項，利用職權或職務上的影響，違規為他人在幹部、職工的錄用等工作中牟取利益；沉迷美容，生活奢靡；利用職務上的便利，為他人牟取利益，或利用職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人牟取不正當利益，非法收受他人財物。

沈志莉嚴重違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律、生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在18大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

經市紀委常委會會議研究並報市委批准，決定給予沈志莉開除黨籍處分；由市監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。近日，法院以沈志莉犯受賄罪，一審判處其有期徒刑十年。

沈志莉，1962年6月出生，遼寧昌圖人，1986年12月加入中國共產黨，1981年7月參加工作，在職博士研究生學歷。2015年12月至2017年12月，任北方工業大學副校長；2017年12月，任北方工業大學黨委常委、副校長。

北京 中國 中共

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