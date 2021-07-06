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歐洲杯網路賭球 輸百萬玩家：都是套路

中國新聞組／北京6日電
微博、微信上湧現無數賭足球的訊息。(取材自新京報)
微博、微信上湧現無數賭足球的訊息。(取材自新京報)

疫情順延一年至今夏的歐洲杯激戰中，新京報調查發現，微信、微博上湧現出了無數推薦賭球、討論賽事、賠率的群。不少小莊在微信、QQ中以「暴紅」、「連中」等高利潤噱頭，誘惑著網友嘗試賭球。此外，一些高仿、假冒博彩網站也在悄悄等待著賭徒上鉤。曾輸掉近百萬的玩家表示：都是套路，只是輸多輸少。

新京報報導，「你見過哪家賭場輕易讓賭徒把錢贏走的？」此前因為賭球輸掉近百萬元的小華（化名）回憶起當時的日子印象深刻，「總覺得自己能從中獲利，但誰又能玩過莊家？」

戒賭後的小華意識到，「幾乎所有的網絡賭球都存在欺詐，賭博公司通過設置賠率、盤口等投注機制來讓自己處於不敗之地。」

通常賠率被外界認為是客觀反映競技或比賽結果的數據形式。但這個看似合理的數據早已被不少博彩公司所利用。「莊家肯定希望看到賠率大抵平衡。」小華稱，「如果雙方實力懸殊，那麼肯定會將實力強的隊伍賠率開得極低，甚至還會不斷調整。」

與賭球相關的微博訊息，有的號稱「官方」。（取材自微信）
與賭球相關的微博訊息，有的號稱「官方」。（取材自微信）

「這都是博彩公司的伎倆。」小華表示，在比賽開始前甚至直到結束前的一段時間裡，博彩公司都會根據賭資流向比例調整兩個球隊的賠率，以實現全贏。無論比賽結果如何，只要押注兩支隊的投注額落在某一個特定區間，博彩公司就穩賺不賠。另一個玩家表示，「巨額利益誘惑著無數賭徒投入到這場狂歡中，但最終後果很可能是血本無歸。」

報導指出，另一個玩家韓飛表示，「這場狂歡的最終結局只會是玩家血本無歸，莊家大賺博彩資金。一切都是套路。」

「現在涉及賭球的APP實在太多了。在網上隨便一搜，就能找到三、四個類似平台。」韓飛表示，「特別是歐洲杯期間，網上經常可以看到打著薦球名義的博彩平台。」

多位玩家表示，最頂端的境外博彩公司開設網站以及APP方便賭徒進行賭博，同時通過遙控對國內市場進行掌控；而其在中國的總代理則按地域畫分為多個分區市場，並發展代理，再由他們在各個城市招募小型代理，最終由小型代理尋找個體賭徒。

「在平台上宣傳拉客，同時組織網友在其指定鏈接下單的微信群主，大多就是小代。」玩家表示，「基本上每場能抽取3%-5%的提成。」在2018年世界杯時，阿捷(化名)曾在一周時間內靠著抽水賺了近15萬元，「只能說還行吧。有的入行時間早的大莊家，據說光靠抽成就賺了近百萬元。」

「而出於安全考慮，所有代理人都會隱藏自己的真實身分，就連提供給普通玩家的存款帳號都會隨時變換。」

賭球平台上列出賭局方式。（取材自微信）
賭球平台上列出賭局方式。（取材自微信）

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