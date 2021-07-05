求薦不遂痛毆院士 航天老董停職調查「將嚴肅處理」

涉嫌狂毆兩位國際宇航科學院院士的航天投資控股有限公司黨委書記、董事長張陶，已遭到停職，配合調查。（取材自微博）

澎湃新聞報導，航天投資 控股有限公司黨委書記、董事長張陶要求推薦院士不成，毆打吳美蓉、王晉年兩位國際宇航科學院院士，導致二人分別肋骨骨折、脊椎骨折住院手術的消息在網上熱傳。中國 航天科技集團4日下午發出聲明，張陶已停職，配合調查。

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聲明指出，張陶酒後打人事件發生以來，中國航天科技集團有限公司黨組高度重視，決定即日起暫停張陶履職，配合調查。

聲明又提到，中國航天科技集團已派出調查組對事發當日下午至夜晚的整個事件過程進行全面調查，後續將根據調查結果進一步嚴肅處理，又感謝網友的關注與監督。

據報導，今年6月6日，張陶為了申報國際宇航科學院院士資格，邀請85歲的國際宇航科學院院士吳美蓉及55歲的國際宇航科學院院士王晉年到航天投資控股有限公司訪問，其後請兩名院士到一間餐廳共進晚餐。在用膳期間向二人提出申請院士，希望獲二人支持。但由於王晉年認為是次是兩人首次見面，想待再了解其工作再商議。張陶突然發怒，與他起爭執，並毆打他。後來，三人進入電梯時，張陶再次對王晉年進行腳踢、掌摑、勒脖子等暴力毆打，期間將吳美蓉推倒在地。

張陶出生於1964年，曾任中國航天科技集團公司計畫經營部經濟技術合作貿易處處長，香港 航天科技國際集團有限公司規畫開發部總經理，香港航天科技國際集團有限公司執行董事，中國航天科技集團公司經營投資部副部長等。