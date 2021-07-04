可惡！私家車「別車」消防車救火不及 害18畝麥茬燒毀

吳某駕駛的白色私家車將消防車超車後，故意擋在消防車前面緩慢行駛2公里，消防員多次鳴笛、喊話，但該車司機置若罔聞。（取材自觀察者網）

「前面白車，把道躲開！我打110了！」山東武城縣一處農田麥茬著火，兩輛消防車卻在路上被一輛白色私家車惡意別車(前車故意阻礙後車通行)，最終，火災事故造成18.2畝的麥茬被燒毀，涉案駕駛員被處以行政拘留9日處罰。

觀察者網報導，據山東省武城縣公安 局表示，上月21日16時許，該縣郝王莊鎮轄區農田裡麥茬著火，武城縣消防大隊兩輛大型消防車到郝王莊鎮執行緊急救火任務。然而，當消防車到郝王莊鎮鄭郝路時，一輛白色私家車將消防車超車後，故意擋在消防車前面緩慢行駛，消防員多次鳴笛、喊話，但該車司機置若罔聞，消防員只能撥打110求助。

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武城縣公安局說，「這個白色車輛是從後面超過來的，行駛緩慢，而且就在路中間走。消防車又喊話又鳴笛，但是也不聽，後來就報警了。緩慢行駛了有4、5分鐘吧。」該白車超車後，持續壓中線緩慢行駛約2公里，嚴重阻礙了消防車正常通行。事後調查，此次火災事故造成18.2畝麥茬被燒毀。

涉事司機吳某稱沒聽見喊話、鳴笛。只是想跟消防車飆個車，沒想到最後造成了18.2畝的麥茬被燒毀。（取材自觀察者網）

公安局調查後指出，涉事司機吳某，今年38歲，山東武城縣當地人，無工作單位。對於吳某惡意別車的原因，吳某說：「說沒聽見，沒聽見喊話，沒聽見鳴笛，想跟這車飆個車。」最後造成了18.2畝的麥茬被燒毀。

目前，白車司機吳某因違反「治安管理處罰法」，被處以行政拘留9日的處罰。

白車司機的行為，招致一眾網友的譴責，「不良行為，堅決嚴懲」、「拘留期間要他抄法規」。