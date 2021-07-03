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正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

中國新聞組╱北京3日電
視頻中的男子以肉身保護被打倒在地上的女子，該女子疑是她的小三。（視頻截圖）
視頻中的男子以肉身保護被打倒在地上的女子，該女子疑是她的小三。（視頻截圖）

中國網路上近日流傳一段視頻，一名看似正宮的女子當街爆打疑似小三，還扒下小三的內褲，沒想到在一旁的丈夫，全程以肉身護小三，看在正宮眼中更是怒不可遏，不僅找來幾位體格壯碩的姐妹助陣幫她拳打腳踢 ，甚至氣得直接踩在老公身上狂跳、打耳光才罷休。這名老公最後扶起在暴打中衣服被撕破了的小三一起離開。

影音來源：YouTube

這段在微博上流傳的視頻，未標註拍攝時間和地點，但據網民的留言，疑是近月內拍攝。視頻中，一名看似小三的女子被多名女子圍著毆打，小三被打倒在地上，看來是老公的男子見狀，立刻趴在小三的身上並抱著她，全程用肉身保護，一名疑似正宮的女子見狀，氣到不行，對小三和老公拳打腳踢，並撕破小三的衣服，扒掉小三的內褲。

這名正宮似乎因為看到老公肉身護小三，越打越氣，還找來幾名體格壯碩的女子到場助陣，和她一起繼續毆打小三和老公，期間並猛踹兩人。幾名被喊來助陣的女子特別在旁壓制男子和小三，好讓正宮能「打得穩、踢得準」。吸引大批民眾圍觀。

這名正宮不僅猛踢老公的身體和頭，直接站在老公身上猛踩，還不忘踹了老公的下體，到場助陣的女子也跟著踹踢。期間，這名老公始終緊緊抱著小三不放，要眾女子們別打了。

最後，正宮拿鞋子朝老公猛打一巴掌後氣走了，老公則扶起倒在地上的小三離去。視頻中並未交代當事人的關係，而正宫、小三和老公，是網民們根據視頻研判的身分。

對於視頻中的情節，多數網民為正宮抱不平，留言稱「打得好」、「劈腿就要付出代價」，但也有網民認為，這名老公如此保護小三，「對元配應該沒感情了」，要正宮乾脆成全他倆吧，還有網民稱「女人何苦難為女人，錯的是垃圾男人」、「打了小三，以後還會有打不完的小四小五」；還有網民讚這名男子是「真男人」、「這一看他護小三的姿勢就很明顯的正宮輸了」，「雖是見不得光，也讓我看到了愛情的樣子」。

中國 微博 YouTube

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