找了57年 92歲抗美援朝老兵尋回么女 兌現對亡妻承諾

92歲的抗美援朝老兵王根桃與失散57年的女兒在上海嘉定重聚。（取材自央視）

57年的魂牽夢縈，承載著一位92歲上海老兵王根桃的尋親夢，送走時還是襁褓中的嬰兒，回來時卻已兩鬢風霜；王根桃日前找到「失散」的女兒在上海嘉定重聚了。

新民晚報報導，王根桃在抗美援朝時受過傷，妻子身體也不好，含淚將九個月大的小女兒王菊芳送到了嘉定東門的「育嬰堂」，小女兒後來被送到河南寄養。為此，王根桃心懷歉疚，「天天在想，沒有盡到父親的責任。」

王根桃和太太在上世紀60年代淚將9個月大的小女兒王菊芳送養。（取材自央視）

家裡條件好起來後，王根桃尋找小女兒的心情也越發強烈了。他幾度與河南當地尋親團聯繫，試圖找回失散的女兒。王根桃的兒子和另外兩個女兒為完成父親的心願，一直沒有放棄尋找。

報導指出，王根桃的兒子王躍明說：之前有一個63年8月出生的小姑娘，跟妹妹同年同月，一家人馬上開車到旅館 採血做DNA ，結果不是。2015年又接到通知，一家人又開車過去，爸爸一看，也不是。

幸運的是，這次從河南尋親團傳來消息，一名現居住廈門的河南籍女子呂瑞娟的送養時間等信息，與王老小女兒信息比較吻合。報導稱，呂瑞娟在養母離世前，得知自己的身世後，也一直懷著尋親的心願，「我是孤兒嗎？家裡沒別人嗎？不管家裡還有沒有人，起碼我得找一下吧。」

報導說，今年3月，呂瑞娟透過河南當地派出所戶籍資料得知，自己是上海嘉定的送養兒童；再透過河南尋親團志願者們聯繫，採集雙方血液鑑定，最終確認王根桃與呂瑞娟符合單親關係。呂瑞娟就是王根桃失散了57年的小女兒。

「最終確認，王根桃是呂瑞娟的生物學父親。」為了這句話，王根桃老人等了半個多世紀。在嘉定分局舉辦的認親儀式現場，這位滿頭白髮的老父親緊緊抱住自己的小女兒，笑瞇了眼。佈滿皺紋的雙手顫抖著輕拍，彷彿仍在安慰襁褓中啼哭的孩子。

回到家中，呂瑞娟拿出了自己打印的一張照片，「這是我們拍的第一張全家福」。拿著照片，王根桃老人反覆端詳，一家人圍坐互訴多年來的經歷。遺憾的是，王根桃的妻子已經去世，但兌現他對妻子找到女兒的承諾。呂瑞娟說，「我要去媽媽的墳上看看，告訴她這個好消息。」