「沒有發現侵犯人權」 無印良品母公司社長：續用新疆棉

據日本產經新聞及NHK報導，日本知名品牌無印良品母公司良品計畫社長松崎曉2日明確表態稱，公司將繼續使用新疆 棉。另外，曾發聲明抵制新疆棉花的H&M 集團1日發布二季度財報，中國 市場銷售額大跌28%。

觀察者網報導，在2日的公司財務匯報記者會上，有人宣稱新疆棉花的生產可能存在所謂的「強迫勞動」。松崎曉對此回應說，每年都有第三方機構對該公司產品所用棉花的生產農場進行監督調查，今年4月的調查「沒有發現侵犯人權的現象」，所以公司將繼續使用新疆棉花。

松崎曉補充道，「我們有信心使用新疆種植的棉花，這一態度沒有任何改變。」

記者會上，針對法國檢方以涉嫌隱瞞在新疆地區的所謂「反人類罪」為由，對優衣庫（法國）、西班牙時裝品牌Zara母公司Inditex等四家時裝零售商進行調查一事，松崎曉表示，公司還沒有接到來自歐美政府機構的調查申請。

針對法國檢方調查之舉，中國外交部發言人汪文斌在2日的例行記者會上再度強調，所謂新疆存在「強迫勞動」是美國等極少數國家的極少數反華分子炮製的謊言，目的是搞亂新疆、遏制中國。中方堅決反對任何外部勢力借涉疆問題干涉中國內政，也希望有關方面不要被所謂「強迫勞動」的謊言蒙蔽。

另外，繼3月新疆棉花事件發酵後，曾發聲明抵制新疆棉花且拒不認錯的H&M集團，在中國的銷售額出現大幅下跌。

H&M集團1日發布2021年第二季度財報。財報顯示，H&M集團在中國銷售額在2021年第二季度，較去年同期相比下降了28%，損失達7400萬美元(約4億7771萬人民幣)。

隨著新冠疫情的緩解，雖然H&M集團的全球業務恢復盈利，但在中國的銷售額卻出現大幅下滑。財報顯示，H&M集團今年二季度在中國銷售額以瑞典克朗結算比去年同期下降28%（以人民幣結算下降約23%），達到7400萬美元。