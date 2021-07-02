縱火案妻兒4慘死 林生斌4年再婚生女 網嘆深情是笑話

林生斌與亡妻和三名子女。（取材自微博）

2017年發生的杭州保母縱火 案轟動一時，林生斌的妻子及三名年幼子女被保母活活燒死。妻兒離世的四年中，痛失至親的林生斌再再表現出對妻兒的思念，讓人心痛，也實在感動了不少人。但就在6月30日，林生斌宣布再婚生女消息曝光，火速被罵上熱搜，網友不禁感慨「原來深情就是個笑話。」

林生斌亡妻的哥哥7月1日也在社交平台上發文：「曾經的妹夫如今再婚得子，心裡難免五味雜陳，祝福有，心疼也有。」

綜合媒體報導，2017年6月，林生斌家中的保母因積欠賭債心生歹念，計畫在林生斌家先縱火再救火，藉此令林生斌為答謝她而借錢給她，不料火勢失控而導致林生斌其妻及10歲、8歲及4歲子女死亡，保母後來被執行死刑。

對過世妻兒的深情思念，讓林生斌成為一名網紅。圖為他在微博發的個人照，配文「哪怕沒雨，也能見彩虹」。（取材自微博）

2018年5月，林生斌提起生命權糾紛民事訴訟，向物業公司、開發、施工、監理和消防等九方求償，索賠1.3億元人民幣。隨後達成調解協定，但拒絕透露賠償金額。

案發後，網友們不時地給林生斌的微博 留言，希望「林爸爸堅強，讓天堂的妻子與孩子們看到」。林生斌日前在微博宣布娶妻生女，林生斌說，新妻子很好，可以包容他，讓他有安全感，他終於有所依靠，家庭的溫暖再度重獲。不過網友推斷，林生斌由結識女方到懷孕，進而生女，並非短時間的事，認為林生斌在妻子死後不久就已結識其他女性，卻一再用深情包裝自己，「消費逝者，令人作嘔」。

林生斌再婚生女。（取材自微博）

林生斌亡妻的哥哥表示，「祝福一個家庭的復甦，心疼妹妹曾經的執拗也許真的不值得，我曾不相信的許多風言風語證實了人性向善而欺。本來不想多說曾經的種種，為生活你營造你的人設也正常，但我和身邊的親人每每在各種社交平台上看到你，總會泛起餘傷。」

他並指出，「事已至此，我妹留給二老的，也該憑你自己良心做個了結了，二老年事已高，身體又不好，你叫他們找律師與你對峙，我看還是不要耗他們了。對曾經的岳父岳母，即使人走茶涼，也應該多少有點心疼了。」「繁華落盡皆過客，感謝一路也教我看到許多人性的不同面。」