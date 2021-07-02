公鼠懷孕引發倫理爭議 作者急撤稿：在人類不可行

研究人員透過手術，將雄性大鼠和雌性大鼠背靠背地連接成「連體鼠」。（取材自推特／bioRxiv網頁截圖）

在自然界中，雌性一直負起孕育後代的重擔。中國 有科學家上月初發布研究成果，成功讓雄性老鼠懷孕並誕下幼鼠，打破自然界規律，引發倫理爭議，論文作者決定撤稿。

據香港 01報導，「公鼠懷孕」研究成果於6月10日發表在BioRxiv預印本上，但尚未正式發表，未經同行評議；論文作者為了不想爭議擴大，已決定撤回文章，目前已向BioRxiv提交撤稿請求。

報導指出，在實驗中，研究團隊先將雄鼠和雌鼠背靠背地連接成「連體鼠」，以血液交換給了雌性微環境給雄性大鼠，再為雄鼠移植子宮並植入胚胎，最後從雄鼠體內發育、剖產出10隻幼鼠。不少人提出「公鼠懷孕」背後的實驗動物代價太大，且實驗價值低，質疑該實驗不符合倫理規範。

第一作者和通訊作者張榮佳在國外學術交流平台PubPeer上發表聲明，解釋原以為上述研究只是科學調查，研究團隊為了好奇而做實驗，未料到會引起如此多的非科學反饋。他希望大家不要將本次研究與人類聯繫起來，強調兩者是完全不同；即使考慮到人類，上述實驗也恰恰相反，表明現階段男性懷孕在人類身上是不可行，因為研究發現只有接觸到懷孕血液的雄性異種動物才有可能懷孕，而且成功率非常低。