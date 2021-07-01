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窮漢娶嫩妻21年生15娃 被酸「瘋狂播種」鄰求壯陽祕方

中國新聞組╱北京1日電
72歲梁姓老翁與妻兒。（取材自微博）
72歲梁姓老翁與妻兒。（取材自微博）

廣西省一名76歲梁姓老翁在49歲那年娶了19歲嫩妻，外界稱他婚後擔心被綠、被拋棄，於是「瘋狂播種」，在21年內生了15個孩子，現在還成了網紅。

影音來源：YouTube

據騰訊新聞報導，梁二在十幾歲就開始在外面打工，他的妻子陸紅蘭是貴州平塘人，因為家中貧困，她沒上幾年學就輟學在家幫父母做農活了。1994年，19歲的陸紅蘭在建築工地做小工，認識了同在工地上工作的梁二。梁二負責砌磚，陸紅蘭負責攪拌水泥。梁二為人老實、工作認真，陸紅蘭非常欣賞他，兩人很快就結婚了，並且在1995年生下了第一個女兒。

梁二不忍心讓妻子一人在家照顧孩子做家務，便留在家中割松樹脂換錢。當地的人覺得陸紅蘭嫁給梁二不靠譜，便主動給陸紅蘭介紹對象，還鼓勵她離婚，不過陸紅蘭全部拒絕了。

72歲梁姓老翁21年生15個孩子，成為網紅。（取材自微博）
72歲梁姓老翁21年生15個孩子，成為網紅。（取材自微博）

報導指出，這讓梁二非常感動，對陸紅蘭越發寵愛，接下來1996年就生下次女，1997年12月生下三女，1999年1月生下第4胎男孩，2000年1月再生兒子，同年11月又生了雙胞胎女兒…2016年7月為止，他們家的第15個孩子平安降世，這一年梁二已經71歲了。

報導說，當時國家抓計畫生育抓得比較緊，為躲避罰款，每當有人上門檢查的時候，梁二就帶著一家老小躲進松樹林去割樹脂。2017年，梁二一家的事情被媒體披露，引發關注，政府只得幫他家的孩子們全部上了戶口，而且提供每個月2000多元的低保補助，還承諾幫助其子女接受教育

現在梁二一家成了網紅，很多人送米送油送被子，還補助一些錢。

據悉，梁妻在第12胎之前都是自己動手剪臍帶，剪刀從未消毒過，生出孩子就在肚臍上抹一點茶油作為消毒，到了第13胎之後才進醫院生產。外界認為梁男有「壯陽祕方」，天天都有一堆人來到他家圍堵，後來發現他真的什麼秘方都沒有，才漸漸放棄。

72歲梁姓老翁與妻兒。（取材自微博）
72歲梁姓老翁與妻兒。（取材自微博）

計畫生育 教育 YouTube

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