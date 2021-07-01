頭伸進樹杈拍照 只開心一秒鐘 男「卡脖」變成景點

男子將頭伸進一個樹杈中拍照，拍完卻發現自己的頭被卡住出不來向路人求助。（視頻截圖）

一位名叫「傷疤好了忘了痛」的網民在社交媒體發布的視頻走紅。海客新聞報導，視頻中，該男子將頭伸進樹杈中，一開始還伸手「比耶」讓女伴拍照，但發現頭被卡住出不來後，緊張掙扎著，不斷調整姿勢想要逃出，最終他「逃過一劫」，而卡脖事件也成為當天的「景點」。

影音來源：YouTube

這名男子在貴州安順黃果樹景區拍照，為了造型能夠更帥一些，直接將頭鑽進樹杈裡面，拍完照後發現頭徹底卡在樹杈中了，男子掙扎時的表情，讓人哭笑不得。男子本想要拍張照片留紀念，卻沒成想就這樣被封印在樹洞裡面，心裡應該也是五味雜陳。

據前方社會衝鋒號報導，男子選的這個樹，樹枝構成的三角形正好將其頭部徹底卡住；當天景區中的客流量非常的多，有好多的路人都看到了這樣一幕畫面，甚至有很多的遊客都拿出手機 將這件事情拍下來。

男子將頭伸進一個樹杈中，伸手「比耶」讓女伴拍照。（視頻截圖）

報導指出，此事在網路曝光之後，很快便引起了眾多網民的關注與熱議，不少網民表示，這就是好奇心帶來的後果呀，好好地拍照不行嗎？就非要搞這種特殊的奇葩動作，這不就是沒事找事嗎？當然也有幸災樂禍的網民表示，這樣的人讓他多困一會，大家都拍個照、發個朋友圈，獨樂樂不如眾樂樂。