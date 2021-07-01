華為孟晚舟再出庭 新公開文件或左右引渡

孟晚舟（中）引渡案29日在位於加拿大溫哥華的高等法院再次開庭，她到庭參加聆訊。(路透)

華為 公司副董事長、首席財務官孟晚舟 引渡案於6月29日在溫哥華的卑詩省高等法院再次開庭，以討論法庭應否將孟晚舟辯護團隊獲得的香港 滙豐銀行文件接納為新證據。

文匯報報導，這些文件包括滙豐的電子郵件和其他紀錄文件。孟晚舟的辯護團隊認為，這些文件能夠表明，沒有證據證明滙豐曾被欺詐；孟並未向滙豐高層隱瞞華為與星通公司（Skycom）的關係，以及在伊朗的相關業務；滙豐的內部風險評估是在了解實情的基礎上進行的，其聲譽風險也是在銀行高層知情的情形下進行管理的。

孟方認為，這些文件可證明美方向加方提供的案件紀錄具有虛假性和誤導性。案件紀錄則是加方法庭裁定是否引渡的依據。

今年4月中旬，香港法院頒令許可孟方從滙豐獲取相關文件。不過，滙豐要求孟方須「盡合理努力」不公開機密訊息。孟方於6月中旬向法庭申請禁止公開滙豐提供的文件。但主審法官日前駁回了孟方申請。這意味著，這些文件若被法庭接納為證據，它們在計畫於8月上旬舉行的引渡案定案階段庭審中將可以全部或部分公開。

此次開庭計畫持續兩天，孟晚舟本人到庭參加聆訊。預計在聆訊結束後，法官將擇期裁定是否接納新證據。華為加拿大公司6月29日重申，隨著案件進入下一階段，華為仍然堅信孟晚舟是清白的，並會繼續支持她尋求正義與自由。