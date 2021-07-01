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華為孟晚舟再出庭 新公開文件或左右引渡

中國新聞組／北京1日電
孟晚舟（中）引渡案29日在位於加拿大溫哥華的高等法院再次開庭，她到庭參加聆訊。(路透)
孟晚舟（中）引渡案29日在位於加拿大溫哥華的高等法院再次開庭，她到庭參加聆訊。(路透)

華為公司副董事長、首席財務官孟晚舟引渡案於6月29日在溫哥華的卑詩省高等法院再次開庭，以討論法庭應否將孟晚舟辯護團隊獲得的香港滙豐銀行文件接納為新證據。

文匯報報導，這些文件包括滙豐的電子郵件和其他紀錄文件。孟晚舟的辯護團隊認為，這些文件能夠表明，沒有證據證明滙豐曾被欺詐；孟並未向滙豐高層隱瞞華為與星通公司（Skycom）的關係，以及在伊朗的相關業務；滙豐的內部風險評估是在了解實情的基礎上進行的，其聲譽風險也是在銀行高層知情的情形下進行管理的。

孟方認為，這些文件可證明美方向加方提供的案件紀錄具有虛假性和誤導性。案件紀錄則是加方法庭裁定是否引渡的依據。

今年4月中旬，香港法院頒令許可孟方從滙豐獲取相關文件。不過，滙豐要求孟方須「盡合理努力」不公開機密訊息。孟方於6月中旬向法庭申請禁止公開滙豐提供的文件。但主審法官日前駁回了孟方申請。這意味著，這些文件若被法庭接納為證據，它們在計畫於8月上旬舉行的引渡案定案階段庭審中將可以全部或部分公開。

此次開庭計畫持續兩天，孟晚舟本人到庭參加聆訊。預計在聆訊結束後，法官將擇期裁定是否接納新證據。華為加拿大公司6月29日重申，隨著案件進入下一階段，華為仍然堅信孟晚舟是清白的，並會繼續支持她尋求正義與自由。

孟晚舟 華為 香港

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