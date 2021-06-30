新瓶裝舊酒？茅台「蒂芙尼藍」未上市 一瓶叫價8500元

一款「蒂芙尼藍」的茅台還未正式上市，市場就已經為之瘋狂了，但有經銷商稱是「新瓶裝舊酒」。（取材自和訊財經新知）

一款傳說中的「蒂芙尼藍」飛天茅台還未正式上市，市場就已經為之瘋狂了。酒商間流傳在不到24小時內，微信 圈裡的單瓶報價已經炒到了人民幣8500元（約1316美元），但有經銷商坦言「新瓶裝舊酒」，綜合各類信息顯示，該款新品茅台出廠價不會高於人民幣2500元。

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綜合21世紀經濟、和訊財經新知報導，茅台新品瓶身右下角印有「香溢五洲」，藍綠色的瓶身，也被戲稱為「蒂芙尼藍」茅台。據悉，新品茅台上市後，主要針對團購和直銷渠道，是此前定製尊享版的後續款。

據報導，北京 酒類流通協會秘書長程萬松指出，「香溢五洲」新品屬於小眾產品，滿足茅粉及茅台酒類收藏愛好者的消費需求。不過有經銷商表示：「這款產品就是去年團購定製酒，賣得不好，今年改包裝，酒質還是飛天。」

酒業分析師蔡學飛說，香溢五洲與以往茅台推出的生肖酒是同樣定位的產品；單從酒質上來說的話，飛天茅台、生肖茅台、機場 茅台和紀念茅台都是一樣的普茅酒質。

「蒂芙尼藍」飛天茅台還未正式上市，市場就已經為之瘋狂了，飆漲至8500元。（取材自21世紀經濟報導）

報導指出，自2014年起，茅台開始推出具有收藏價值的十二生肖酒，迄今已推出8種葡萄酒。酒的質量和當年的飛天是一樣的。但由於生肖系列的收藏價值，其出廠價高於飛天同年的出廠價。比如2021年茅台牛年的出廠價是1999元/瓶，比飛天的出廠價高出一倍多。市場指導價2499元/瓶。

就在最近，曾有一箱1974年的茅台被賣出900萬的天價。據AI財經社報導，目前，「香溢五洲」在產量與定價尚未公開，就有如此高的溢價，市場仍處於炒作階段。