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黑龍江水位暴漲淹農田 居民撤離哭喊心疼

中國新聞組／北京27日電
黑河當地居民攜帶家當，從村莊撤離。(取材自今日黑河)
黑河當地居民攜帶家當，從村莊撤離。(取材自今日黑河)

受上游持續來水影響，黑龍江省黑河市段黑龍江水位持續上漲，大批農田遭淹沒，當地防汛響應級別提到I級。截至24日，上馬廠鄉、張地營子鄉10個村屯累計撤離群眾1181戶2612人。70多歲居民徐婆婆與丈夫撤離時雖然帶走家裡糧食，但想到被淹沒的苞米、大豆還有雞，她哭喊「我心疼啊」。

中新社報導，未來三天，華北、東北地區中南部、內蒙古東部部分地區有中到大雨，局地有暴雨和強對流天氣。而黑龍江上游幹流洪峰正在通過呼瑪江段，嫩江中游幹流洪峰已過齊齊哈爾江段。受上游來水影響，預計黑龍江中游幹流將全線超警，部分江段可能超保。　

國家防汛抗旱總指揮部辦公室會同國家糧食和物資儲備局25日連夜調運防汛物資編織袋496.5萬條、彩條布349.4萬平方米、無紡布78萬平方米、鋼絲網兜1583個、手提照明燈200個、巡堤查險燈組100組，支持黑龍江開展抗洪搶險工作。

極目新聞報導，上馬廠村70多歲居民徐婆婆眼角閃著淚光，一邊用紙巾擦拭，她和丈夫是6月24日從村子裡撤離，帶走多數糧食，但家裡還有餵養的6隻雞，以及少部分糧食、化肥等物資沒有帶走，目前也不知道家裡是否進水，希望房子沒事。

徐婆婆說，記憶中上馬廠村農田上次被洪水淹，還是1984年。

黑河當地居民攜帶家當，從村莊撤離。(取材自今日黑河)
黑河當地居民攜帶家當，從村莊撤離。(取材自今日黑河)

目前上馬廠鄉、張地營子鄉10個村屯累計撤離群眾1181戶2612人。已經完成轉移安置的村屯實行封閉管理，禁止任何人擅自進入。

黑河市黑龍江江邊部分農田被淹。(取材自極目新聞)
黑河市黑龍江江邊部分農田被淹。(取材自極目新聞)

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