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樓頂多一座「墳」？鄰居嚇壞 原來是…土包

中國新聞組╱上海27日電
張先生某天早上打開窗戶後，發現對面樓的樓頂突然多出了「一座墳」，讓他起了一身雞皮疙瘩。（取材自新聞坊）
張先生某天早上打開窗戶後，發現對面樓的樓頂突然多出了「一座墳」，讓他起了一身雞皮疙瘩。（取材自新聞坊）

家住貴州省貴陽市保利溪湖小區的張先生驚稱自家房子最近變成了「墓景房」，對面樓頂突然多出「一座墳」，就算頂著大太陽都起了一身雞皮疙瘩。不過實地求證後，真相卻令人哭笑不得。

新聞坊報導，張先生指出對面樓頂近日突然多出了「一座墳」，雖然距離張先生家有有段距離，但樓頂上那個土包看上去實在嚇人。張先生表示「之前都沒有，是最近才發現的。太奇怪了！」對於在自家樓頂修墳這種事，他一開始也不相信，但是，那個圓形土堆旁邊還用石塊圍著，前面還有一塊像墓碑的東西，「不是墳墓又是什麼呢？」

從遠處看，這個圓圓的土堆很像墳墓，但走近看會發現，其實就是一些土和石塊。（取材自...
從遠處看，這個圓圓的土堆很像墳墓，但走近看會發現，其實就是一些土和石塊。（取材自新聞坊）

報導指出，為核實情況，媒體實地探訪張先生所說的樓頂墳墓。在小區物業人員伴隨下，來到樓頂墳墓處，確認這個土堆是住戶為了維修房子漏水，而堆放的泥土和雜物，並不是墳墓，只要走近看就會發現，其實就是一些土和石塊。至於那塊像碑一樣的東西，是用來防止開關被雨淋的裝置。

在物業的幫助下，聯繫上該房屋的業主楊女士，楊女士堅定說：「這個土堆不是墳墓。」楊女士說，實在沒想到這堆泥土會引起這樣的誤會。

對於造成令人哭笑不得的誤會，楊女士說，在房頂防水做好後，會把泥土重新鋪回去，以後應該就不會再發生這樣的誤會了。

從遠處看，這個圓圓的土堆很像墳墓，但近看就是一些土和石塊。（取材自新聞坊）
從遠處看，這個圓圓的土堆很像墳墓，但近看就是一些土和石塊。（取材自新聞坊）

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