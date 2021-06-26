6月至少14起重大事故 「平安護航建黨百年」失利

為確保中共百年黨慶社會大局穩定，中國 各地雷厲風行展開「平安護航建黨百年」安全大排查，但步入6月的「安全生產月」，迄今卻已發生河南武術館火災等至少14起重大公安 死亡事故，防不勝防，讓喜慶祥和的氣氛大打折扣。

5月起，中國各地陸續展開「平安護航建黨百年」安全隱患大排查，公安、消防、應急管理、交通、教育等部門，乃至於基層村裡相繼召開動員大會，要求列為最高政治任務，做到「絕對平安」。但步入6月的「安全生產月」，卻相繼爆發重大公安死亡事故。

美國之音報導，河南省一武術館25日凌晨突發火災，釀成多人死傷。湖北省十堰 市艷湖社區集貿市場在13日發生大規模燃氣爆炸事故。12日貴州省貴陽市發生化工氣體外洩事故。4日，河南省鶴壁市發生礦災，導致八人死亡。法廣網引述中央社報導，官方6月通報的重大公安死亡事故迄今至少已發生14起。

據報導，國家主席習近平13日在湖北省十堰市發生燃氣爆炸重大事故後曾做出批示，由於近期多地發生生產安全事故、校園安全事件，他要求全面排查安全隱患，維護社會大局穩定，「為建黨百年營造良好氣氛」。

法廣網報導，各地官方為此上緊發條，紛紛下令7月1日百年黨慶前不能發生公安事故。例如，上海市下令企業自6月20日零時至2021年7月2日晚上11時，暫停一切非必要的危險貨物運輸；大連市安委會要求6月21日至7月2日，各行業要強化「超常管控」措施，堅決防範各類生產安全事故發生。

中國國務院安全生產委員會21日派出16個督導檢查組赴各地開展安全生產督導檢查，按照總理李克強等中央領導批示要求，紮實深入排查治理重點行業領域重大風險隱患，「為建黨百年創造安全穩定環境」。

然而，習近平的批示只過了十多天，距離7月1日的大規模黨慶只剩下六天，河南省就又爆發死傷慘重的火災。

據官媒報導，中國多個省區市已相繼下令，凡是在6月發生生產安全事故的，一律提級調查，依法從嚴從重從快處罰，嚴肅追究有關責任人責任；涉事企業一律停產停業整頓，經有關監管部門嚴格驗收後方能恢復生產。