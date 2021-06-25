已婚央美名師被爆誘高中女生…還腳踏多船

網友曝光了徐天華與女生的合影。（取材自微博）

中央美術學院知名教師徐天華日前被爆不但婚內出軌，並被指誘騙16歲的高一女生發生關係，還腳踏多條船。當事人把徐天華的眾多「限制級」露骨對話曝光，網友為之炸鍋。

香港 01報導，19歲女網友22日發文指控，徐天華誘騙她並發生關係，期間對她進行了長達3年PUA，致其患上抑鬱症。

女網友表示，她16歲時結識徐天華，從他的職業與微博 評論中，認為徐天華是一個很正直的人。在徐天華一步步的誘導下，逐漸對其迷失了自我並發生了關係，即便她再三要求要徐天華採取安全措施，但都遭到了徐天華的無視。而在解決完他的生理需求後，徐天華更對她採取了精神壓迫、冷暴力。

當事人曬出與徐天華的限制級聊天紀錄。（取材自微博）

她指控，「徐天華是央美在職老師，粉絲很多，談吐很好（後來才知道是偽裝）。他在我還對社會認知不全和不自信的情況下和我談心，對我説類似喜歡我，我很性感之類的話，誘導我和他發生了關係。」「今年他和我的聊天記錄被他的「女友」h發現了......後來腳踏多條船，實在瞞不住了。他把自己訴説成受害者，説我精神有問題，單方面糾纏他。默認縱容自己的女友重點攻擊我，導致我病情加重，反覆崩潰。」

事件曝光後，中央美術學院發布23日下午聲明稱，經核實，徐天華不是中央美術學院教師。對於這個聲明，不少網友表示不滿，網友質疑「不是央美教師，是現在不是，還是從來就不是？是只是不是教師，還是根本不在央美工作？」但中央美術學院發布聲明後，就關閉了評論區。

6月23日，當事人大量服用抗抑鬱藥物住院治療。（取材自微博）

報導指出，6月23日晚，有一位自稱當事人姐姐的人發文稱，妹妹於當天上午大量服用抗抑鬱藥物，被送醫院急救。