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官逼民企低頭？螞蟻獻數據庫 10億個資與國企共享

記者林宸誼／北京25日電
螞蟻集團正在與國有企業洽商，合資創建一家信用評分公司。(路透資料照片)
螞蟻集團正在與國有企業洽商，合資創建一家信用評分公司。(路透資料照片)

螞蟻集團正在與國有企業洽商，合資創建一家信用評分公司，將使這家金融科技巨頭的專有消費者數據，置於中國監管機構的管轄之下。

華爾街日報報導，這個新實體可能最快在今年第三季成立，可能會導致螞蟻集團放棄掌握的大量民眾金融習慣數據的部分控制權。

超過10億人使用螞蟻集團的支付寶，進行消費、借貸或投資，而螞蟻集團所收集和使用的數據，是該公司近年來成功背後的秘訣。

報導稱，螞蟻集團與國有企業之間的談判，很可能催生一家合資公司，該合資公司將獲得許可成為一家信用評分公司。知情人士指出，螞蟻集團和監管機構也一直在討論該合資公司，是否應該由螞蟻集團或國有企業來營運和控制。

瞭解內情人士透露，監管機構正推動潛在國有股東在這個新實體中發揮更重要的作用，以便對該實體營運方式擁有更大發言權，潛在股東包括一家總部位於上海的金融集團。

知情人士還表示，關於該新實體將收集哪些類別的數據，以及由此產生的信用評分將如何匹配，中國打算建立一個更廣泛的全國性數據庫計畫，也已展開磋商。

官方出手逼迫螞蟻集團與國有企業合資成立一家信用評分公司，就是用來取代螞蟻集團之前成立的信評系統「芝麻信用」，將使官方掌控支付寶10億會員的「食衣住行育樂」等各種消費數據，個人隱私將全都露。

官方原本就掌控民眾各種信貸數據，中國人民銀行所打造的個人徵信系統早在2006年就上線營運。不過，人行徵信中心只負責收集、記錄商業銀行上傳的消費者信用訊息，對於金融機構所開發的網路業務、網路徵信機構或大數據公司的網路業務範圍並未完全納入，也使得業務流程追蹤難、責任界定難。

官方早對民營業者的數據虎視眈眈，在人行主導下，2018年成立百行徵信，是中國第一家獲個人徵信業務經營許可證的公司，百行徵信股東除官方外，還有螞蟻和騰訊等八個民營徵信機構股東，但螞蟻和騰訊一直不願將旗下芝麻信用和騰訊徵信的數據拿出來共享。

螞蟻集團 中國 支付寶

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