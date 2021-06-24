三隻松鼠90後總監偷賣廢紙貪34萬元 網嘆為小錢毀前途

三隻松鼠90後總監偷賣廢紙箱獲利34萬元還索賄寶馬車一案上了熱搜。（取材自每日經濟新聞）

裁判文書網近日公開一起「三隻松鼠」兩名員工因收受賄賂，還私自「撿」廢紙箱賣錢而被判刑的案子，登上微博熱搜榜。

每日經濟新聞報導，據裁判文書顯示，蔣姓被告人1991年8月10日出生，是三隻松鼠股份有限公司原參謀部總監，因涉嫌犯非國家工作人員受賄罪於2020年11月被逮捕。他在2013年7月22日入職「三隻松鼠」任物流倉管，內部花名為鼠阿飛，

2016年7月至2020年3月，蔣利用擔任公司華北DC高級經理兼天津配送倉經理和華北大區總監兼天津2C發貨倉運營經理的便利，不斷收受北京 龍金億勞務服務有限公司法定王姓代表人賄賂，包括一輛寶馬轎車。

此外，2018年10月至2020年4月間，蔣還夥同童姓被告人以銷售不入帳或調整過磅表等方式，將三隻松鼠出售的廢舊紙箱（價值68萬4000元，人民幣，下同）占為己有。蔣分得34萬4000元，童分得34萬元。

法院考量兩人自願認罪認罰，且均退出全部違法所得，可從輕處罰。蔣以非國家工作人員受賄罪、職務侵占罪，決定執行有期徒刑一年十個月，並處罰金10萬元。

報導指出，三隻松鼠CEO章燎原在蔣某審判完後發了一條朋友圈，感慨當年曾拍過蔣的肩膀，稱讚他可以把一批臨時工帶得很好，鼓勵他好好幹，以後一定可以「超過你的期望」；沒想到八年的時間公司把一個年輕人培養成幹部，也相信這樣的人值得信任，最後卻在廉潔出了問題。

三隻松鼠兩名前員工侵占公司廢紙箱獲利68.4萬元一事，也引起了網友的熱議。不少網友驚訝道：「原來廢紙箱這麼值錢」；也有網友表示，感覺自己扔了一個億。

此外，蔣可能屬於中職級管理類人員，其2018年盜賣廢舊紙箱時，年薪或在14萬元上下；三隻松鼠18日才出台股 票激勵計畫，據了解，22日收盤價每股50.97元，也令人感嘆蔣為小利得不償失。