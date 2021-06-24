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內蒙女市長「美容腐敗」 貪免費幹細胞 借信佛轉移贓款

記者羅印冲／綜合報導
內蒙古滿洲里市長許愛蓮收賄被判有期徒刑11年。（取材自微博）
內蒙古滿洲里市長許愛蓮收賄被判有期徒刑11年。（取材自微博）

中國官方媒體披露，內蒙古自治區女官員許愛蓮受賄案細節，指她生活奢侈，涉「美容腐敗」，借信佛轉移贓款。官方曾通報稱，許愛蓮喪失理想信念，禁不住誘惑，甘於被「圍獵」。

據最高檢機關報「檢察日報」近日發布，曾是內蒙古滿洲里市委副書記、市長的許愛蓮，因犯受賄罪、利用影響力受賄罪，被判處有期徒刑11年，並處罰金70萬元（人民幣，以下同，約10.8萬美元），已追繳到並隨案移送的217.31萬餘元及凍結在案的12萬元、美元0.03萬元，部分房產沒收。

香港01報導，許愛蓮1992年10月被分配到通遼市永清街道辦事處，任婦聯主任和團委書記，從此開啟仕途。2016年初已任滿洲里市市長。

報導披露，許愛蓮不僅自己或與他人合夥受賄，還通過其他國家工作人員職務上的行為，為請託人牟取不正當利益。2006年下半年，她多方運作，促成以招商引資方式出讓某國企辦公土地進行開發建設，安排親戚購買，後該片土地被徵收拆遷，買方通過土地拆遷款賺取大筆差價，她從中漁利135萬元。

許愛蓮還以權謀私、官商勾結、輸送利益，對當地營商環境造成惡劣影響。她常年燒香拜佛，結交一些「佛友」，從而為自己牟利。另外，許愛蓮表示自己信奉佛教，部分錢款已捐給寺廟。後經寺廟住持證實，其中部分捐款收據是虛開，信佛成其轉移贓款、掩人耳目的幌子。

隨著職位的上升，許愛蓮在生活上也越來越奢靡，曾多次要求他人為其購買冬蟲夏草含片，坦然收受企業主贈送的價值17.4萬元的冬蟲夏草含片6盒。愛美的陳愛蓮，還接受企業主為她支付幹細胞抗衰的治療費用。

最終，許愛蓮涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪於2020年9月25日開庭審理，並做出上述判決。辦案人員稱，許愛蓮的案卷材料多達81冊。官方曾通報稱，許愛蓮喪失理想信念，禁不住誘惑，甘於被「圍獵」。另有消息指，她還利用一男廳官影響力受賄。

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