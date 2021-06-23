撞見室友出軌 男大生拍下告密室友女友 侵隱私判賠錢

重慶謝姓男大生為將室友出軌私密照發給對方女友，被起訴侵犯隱私權。（取材自微博）

重慶一名謝姓男大生因為將室友出軌私密照發給對方女友，被室友出軌對象冉女告侵犯隱私 權。萬州區法院一審判決男大生立即刪除其存儲的涉及冉女的私密照片和視頻，在判決生效後10日內對冉女道歉，並在微信 朋友圈向冉某公開發布「道歉聲明」，每日發布一次，持續時間不少於15天；謝姓男也須支付冉女精神撫慰金和律師費人民幣3500元。

正觀新聞報導，男大生去年8月21日晚上11時許，進入位於重慶萬州區的出租屋，翻窗進房間後，發現床上躺著室友陳男及冉女，隨即用手機 拍照和錄製視頻，並將部分照片發送給了陳男的女友，導致該照片傳播。

報導稱，冉女將男大生訴至重慶市萬州區人民法院，要求男大生刪除照片、視頻，道歉並且賠償人民幣1萬元精神撫慰金。「男大生擅自將我的私密照片通過短信、微信和QQ等方式發送到學院眾多老師及同學手機，並言語間謠傳我出軌、侮辱我。我要求男大生停止侵害並刪除照片、視頻，然他置之不理，致使我的名譽及精神受到嚴重損害。」

報導指出，男大生則認為，他將陳某同他人共處一室的情況告知陳男女友並無不當，此外除將有陳某面部的照片發給陳某女友外，未向外傳播其他照片和視頻，「我拍攝（照片）的房屋是我們共同租住的，並非他的私密空間。」

然而， 法院判決似乎是站在冉女那一方。