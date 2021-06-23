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內藏比特幣？ 50元U盤喊價近4萬 法拍喊卡

中國新聞組╱北京23日電
被法拍U盤與此前的遊戲王金卡均是同一名被執行人、貪官張雨 傑所有。（取材自觀察者網）
被法拍U盤與此前的遊戲王金卡均是同一名被執行人、貪官張雨 傑所有。（取材自觀察者網）

貪官張雨傑的「遊戲王青眼白龍金卡」拍到人民幣8700萬元（約1342.5萬美元）天價被中止後，他的一個約人民幣50元的U盤，又被瘋狂競拍到人民幣3萬9810元（約6143美元）；安徽滁州中級法院以「可能存在惡意抬價行為」中止拍賣

觀察者網報導，U盤拍賣吸引了20多萬次圍觀。甚至在拍賣期間，安徽滁州市中院多次彈出重要提示，讓競買人理性出價。同時警告悔拍將承擔沒收保證金、補齊差價等法律責任，惡意抬價、擾亂司法拍賣秩序更會被罰款、拘留、追究刑事責任。不過即使法院有所提醒及警告，但競拍者的瘋狂並未停止，甚至有人一次加價1139元。不過，仍然沒有阻止住競拍者的頻繁加價，最後法院不得不喊卡。

被法拍的U盤與此前的遊戲王金卡均是同一名被執行人、貪官張雨傑所有。（取材自澎湃新...
被法拍的U盤與此前的遊戲王金卡均是同一名被執行人、貪官張雨傑所有。（取材自澎湃新聞）

另據香港01報導，這個U盤品牌為SanDisk Blade、容量4GB，早已停產；在售的8GB容量在網上售價則為27元左右。為何引起瘋狂競拍的原因，有網民就稱是因為網上有流言傳出，指上述U盤藏有虛擬貨幣比特幣，「只要U盤沒有被物理暴力破壞，格式化也可以恢復的，4萬元買個賭石超划算了」、「萬一裡面有比特幣秘鑰呢」、「說不定修復下能修付出什麼東西來」。

拍賣 比特幣 虛擬貨幣

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