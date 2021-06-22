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字節1/3員工想保留大小周：每年多賺10萬元

中國新聞組╱北京22日電
取消大小周一直是字節跳動員工最關心的事情之一。(歐新社)
取消大小周一直是字節跳動員工最關心的事情之一。(歐新社)

過度加班的內捲文化近些年飽受爭議，其中以互聯網行業首當其衝。近日，在脈脈上出現了多條關於「字節跳動取消大小周」的帖子，面對員工的疑慮，CEO梁汝波在字節跳動公司的openday上表示，經過內部調研，三分之一的員工不支持取消「大小周」，三分之一的人支持。目前，關於是否取消大小周，高層暫時還沒有結論。

「大小周」是目前中國較為普遍的工作制度。「小周」是指一周上班六天，僅休息一天，「大周」裡一周上班五天，周末正常雙休，交替循環。據悉，近些年在短視頻、出行、電商等領域，部分互聯網公司採用「大小周」工作制，字節跳動在招聘階段明確把「大小周」寫入了合同裡。

快科技報導，有字節跳動員工透露，取消大小周一直是字節員工最關心的事情之一，「之前每個月脈脈上都會有帖子討論，每次公司openday也有人提，但一直沒有執行」。

為什麼有這麼多人願意大小周加班呢？出來工作大部分都是為了賺錢，而在字節跳動員工的眼中，一些人願意大小周，主要是因為他們給的太多了。

「一些人加班一天，就有幾千塊收入」，一位熟悉字節跳動的獵頭表示。一些字節跳動員工在脈脈上發帖稱，加班兩天我一個月的房租就有了，為什麼不加班？

另一名剛跳槽加入字節跳動的員工說，如果取消「大小周」，自己每年將減少10萬元收入：「我當初加入字節，這部分收入是算在薪酬總包裡的。」

自由亞洲電台指出，「大小周」的工作制度用支付加班費來規避勞動法，為何還能獲得支持？位於紐約的人權組織「中國勞工觀察」執行主任李強表示，中國現行的社會保障制度不夠完善，導致年輕人無法承擔失業和其他大的變故的風險：「還有中國房價整個都很高，年輕人中很大比例的人想要盡快賺錢。」

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