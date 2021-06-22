疫苗注射器遭美停用 粵企億支訂單停擺

廣東海鷗醫療出口美國的自毀安全注射器遭美國FDA停用。（取材自官網）

近日，美國 食藥監局（FDA）給醫務人員的公開信中，建議醫療機構停用一間中國 企業生產的兩款帶有針頭安全裝置的針頭和注射器，聲稱其「有針頭脫落風險及部分安全功能失效」。這一舉動，使該企業的過億支注射器的訂單生產被迫停擺。

文匯報報導，該注射器生產企業為廣東海鷗醫療器械股份有限公司，產品大部分銷往美洲、歐洲、東南亞、中東和非洲等地區。4月30日，FDA就已經先行對海鷗醫療發出監管令，企業訂單突然停擺。

該公司否認美方提出的所謂隱患。海鷗醫療董事長張卓旋表示，海鷗醫療有11款規格自毀注射器和安全注射器通過世衞組織資格預審，產品被列入聯合國採購名單，其出口美國的自毀安全注射器也同樣通過了美國所要求的嚴格認證過程。

張卓旋指出，從去年9月供貨開始，美國購貨方還委託歐洲一家全球權威產品質量檢測 機構，對海鷗醫療出口的每一批貨進行了全面細緻的檢測，並出具合格報告。「檢測團隊親自來到海鷗醫療廠區檢測，總共有18次（一共18批貨），每一次的報告都表明產品符合美國要求。產品都是第一時間按照美方要求通過空運發往美國。」

張卓旋表示，去年9月以來，並沒有收到其他國家任何一個客戶反映脫落等質量問題。美國方面入貨半年，現在卻突然說針頭脫落和安全功能失效。

另據一名長期從事注射器生產和市場研究的資深人士分析，當初美國加速接種及囤積疫苗，而其配套餘液低殘留注射器產能不足，因此不惜通過空運前來中國搶購。而現在，美國開始向全球推銷疫苗，他們可能並不希望連帶推廣中國的先進注射器。疫苗和注射器是配套使用的，美國打壓中國注射器企業，其實還是疫苗問題，還是為了自己的利益。