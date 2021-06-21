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網約車改路線 女跳車骨折 索賠被酸「需要去看看腦子」

中國新聞組／北京21日電
高女士全身多處受傷。（視頻截圖）
高女士全身多處受傷。（視頻截圖）

網約車再現風波，浙江杭州市一名女子乘車時，因司機不斷與她搭訕並改道而起疑，突然跳車，導致身體多處受傷，她事後索賠疑被酸 「腦子有病」，網約車平台後來回應是雙方溝通不暢所致，警方調查，發現行車錄音並未出現雙方爭吵及司機搭訕等內容。

香港01報導，受傷的高姓女子表示，她12日乘坐「首汽約車」的網約車準備前往杭州富陽萬達廣場，司機詢問有關小區的情況，包括門口保安是男或女，但她不太想與司機聊天，只是簡單回應。司機在行駛途中未依導航指示，兩次更改行車路線，讓對方停車卻未獲回應，因感到非常害怕，因此在行車途中跳車。

目前，高女仍然留院，醫藥費已花費逾8000元。她表示已向「首汽約車」反映，但對方竟然要她去醫院做精神檢查、看看腦子，認為她有病才跳的車。

來源：YouTube

報導指出，首汽約車官方微博回應指出，高女12日下午4時許登上張姓司機駕駛的網約車，司機首次更改路線時告知高女選擇新路線，由於新路尚未被規劃至導航中，導航播報「你已偏航」等提示，高女突然開門跳車。司機立即停車並查看其傷勢，高女截停其他路過車輛求助護車，司機則報警並到派出所配合調查。

高女士稱，司機不斷與她搭訕，隨後見對方不按導航指示駕駛，因害怕才跳車。（視頻截圖...
高女士稱，司機不斷與她搭訕，隨後見對方不按導航指示駕駛，因害怕才跳車。（視頻截圖）

說明指出，富陽區銀湖派出所調查取證後，初步認為是司機與乘客雙方溝通不暢而引起的誤解造成。據行車錄音，行程中並未出現司乘爭吵或其他明顯聲響，也未出現「司機搭訕」等內容。

「首汽約車」對事件深表歉意，將墊付高女的醫療費用，並對司機選擇新路線時並未充分溝通的行為進行批評教育

不過，高女微博再次聲明稱，首汽約車的說明與事實有五點不符合；第一，司機從未向其徵詢、解釋不按導航行駛的原因；第二，事發後報警的是路人而非司機；第三，派出所並未定性；第四，首汽從未到醫院墊付醫藥費；第五，自己一直要求但至今沒有看到錄音錄像。

事件引起網民熱議，不少人認為高女過分緊張，即使懷疑司機圖謀不軌亦可報警處理，不必跳車。

網約車 微博 教育

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