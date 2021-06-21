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車頂維權女車主 宣稱遭恐嚇 要求特斯拉公布數據

中國新聞組／北京21日電
4月19日上海車展開幕當天，張女士身穿「剎車失靈」字樣T恤，站在一輛特斯拉展車車頂維權。（取材自封面新聞）
4月19日上海車展開幕當天，張女士身穿「剎車失靈」字樣T恤，站在一輛特斯拉展車車頂維權。（取材自封面新聞）

因上海車展「車頂維權女車主」受到關注的河南安陽張女，聲稱近期遭受網路攻擊，對此已做好證據保全，將追究造謠者的責任，並會把之前特斯拉提供的不完整數據公布。

綜合媒體報導，張女表示，近日遭受到網路攻擊和恐嚇，律師團隊已做好證據保全，一定會依法追究造謠者的法律責任。她還敦促特斯拉能夠直接無條件提供完整數據。因為只有完整的後台行車數據，才可能找到發生事故的真相。

張女士。（視頻截圖）
張女士。（視頻截圖）

據公開報導，河南安陽一特斯拉車主張女於3月9日坐在車頂維權，稱自己購買的特斯拉Model 3轎車剎車失靈發生事故，車輛追尾兩輛汽車最後撞到路邊防護欄才停下，造成父親和坐在後排的母親受傷，此後，雙方「對峙」至今一直沒有熄火；張女6月7日已經在河南省消費者協會投訴特斯拉，並獲得受理。

來源：YouTube

「車頂維權女車主」近日發布微博稱，「從車展維權事件開始，我遭受到了很多的人身攻擊與污衊。之前我一直選擇隱忍，覺得自己確實有做錯的事情，不該如此衝動，但是面對越來越多的污名化，我真的無法再克制自己，例如最近有人用老賴，失信人等謠言對我進行污名化，把我強行塑造成一個老賴。這簡直就是莫須有的罪名，對我造成相當大的人格侮辱以及惡劣的社會影響。

 面對越來越多的人身攻擊，她要求相關人員對其進行公開道歉並消除影響，否則她將運用法律來維護自己權益。

並向特斯拉索要車輛發生事故前後台完整行車數據，，才能找到事故的真相。

特斯拉 汽車 微博

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