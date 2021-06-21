婚前2天鬧翻 重慶準新娘「懷胎5月」怒討百萬分手費

女方稱，婚禮的前兩天，男方突然宣布取消婚禮，而她早已懷孕五個多月。（取材自重慶廣電第一眼）

結婚本是值得高興的事，但是重慶一對準新人卻在婚禮的前兩天鬧翻，男方突然宣布取消婚禮、要分手；已經懷孕五個多月的女方一氣之下，向對方索要100萬人民幣（下同，約15.4萬美元）。

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上游新聞引述重慶廣電報導，這一對準新人已經相戀一年半，女方是安徽人，男方是重慶人。雙方原本決定6月11日在重慶舉辦婚禮，打算在婚禮前去領結婚證；然而就在領證前夕，男方突然提出分手。

男方表示，自己真心實意籌備婚禮，但是女方一家對於婚禮、彩禮等提出很多要求，超出了男方的負荷，因此在領證前夕決定乾脆取消婚禮。婚禮取消後，女方通過微信 向男方道歉，怎奈男方去意已決。

但複雜的是，女方此時已懷孕五個多月，雖然雙方商議通過人工流產手術終止妊娠，但女方擔心手術會對今後的生活造成影響。於是，女方要求男方除了支付手術費用，還須給予100萬。被男方拒絕後，女方又提出索要約60萬（約9.2萬美元），目前雙方未達共識。

對此，有網友為女方抱不平，認為：「女方懷孕了，男方就覺得我不要妳了，看妳怎麽辦，女方真是可憐」，也有人持反面意見：「女方和她家人咎由自取，已經懷孕了，動不動拿不結婚，嚇唬人嗎？」也有人說：「懷孕有風險，提前需謹慎。」