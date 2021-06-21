找到月薪1.4萬工作全村熱舞、掛橫幅慶祝?真相是這樣…

村裡架起許多寫著「喜報」的看板，並拉起橫幅寫道「祝賀XX縣XX村XX畢業後月薪14000元」。（取材自武漢晨報）

近日，一則村民慶祝「在北京 找到月薪14000元工作」的視頻引發網友熱議。其實這類視頻在網上還不少，其實是某家教育 機構的廣告，雖然他們聲稱是「真人真事」、「家長自願慶賀」，仍被政府單位以違反廣告法，遭兩度行政處罰。

武漢晨報報導，視頻顯示，河北保定某村莊的路邊擺放著一排廣告牌，大紅底寫著「喜報」，一行人衣著鮮豔拿著扇子跳舞、敲鑼打鼓還拉起橫幅，慶祝「找到互聯網工作月入過萬」。其實這類拉橫幅慶祝「月入過萬」的視頻在網路上比比皆是，每則視頻橫幅上的村莊地點與畢業人名都不同，月薪從1萬3000元到1萬6000人民幣都有（約2011到2475美元）。

視頻中，一行人衣著鮮豔拿著扇子跳舞，慶祝「找到互聯網工作月入過萬」。（取材自武漢晨報）

發布此類視頻的帳號名稱為「XX教育辦事處」，該機構招聘15至35歲，文化課不好、愛玩電腦遊戲的青少年，以及就業 不理想的大學生。該機構工作人員表示，視頻中的畢業生信息和就業薪資都是真的，「我們從不弄虛作假」，並稱敲鑼打鼓慶祝的行為都是家長的意願。

工作人員介紹，機構主要教授IT技術，包括人工智能、5G互聯網全站開發等，走軍事化管理，不能隨意進出，有人探望得提前一天報備。學制一年半到三年不等，每個月會畢業一批學生，發一次喜報、敲鑼打鼓。

據報導，其實這家機構半年內已兩度因違反廣告法被行政處罰。分別是2019年12月17日被罰罰900元（約139美元）；2021年4月19日又被罰款3000元（約464美元）。