我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

250萬劑莫德納到台灣 蔡英文感謝美國「患難見真情」

美贈台疫苗╱凌晨2：30拿到疫苗 外交戰背後的一群人

薪酬是秘密！打聽同事工資被開除 網民吵翻

中國新聞組／北京20日電
網民稱自己因打聽同事工資遭開除。（取材自微博）
網民稱自己因打聽同事工資遭開除。（取材自微博）

近日，話題#打聽同事工資被開除了#衝上熱搜。瀋陽一名陳姓男子，就因為上述行為，遭到公司開除，他不甘心一狀告上法院，最終被判決敗訴，此事也引發網友討論。

環球網報導，有網民在微博發帖稱，自己在互聯網企業工作，本月加班較多，工資拿得不少，因有同事與其加班差不多，便問對方拿了多少。自己當時是在辦公室公開問的同事，同事未正面回答，但第二天，人力就找到他談辭退的事，賠償正常給。網民覺得委屈：這又不是什麼見不得人的事，至於要開除我嗎？

網民對此展開了激烈討論。有人表示，「很多公司是不允許打聽工資的」，這是職場生存最基本常識。「看到賠償正常給，覺得這個公司應該就是單純的有自己的原則」。

也有網民質疑，「雖然是企業文化，不過這樣也太過苛刻了」……不過就算沒有合同的製約，有不少網民表示，打聽別人的工資也沒意思，就算打聽了也會弄得很尷尬。

無獨有偶，關於打聽同事工資被開除，有人還鬧上了法庭。瀋陽陳姓男子因為打聽同事的工資，且被公司認定不勝任崗位工作被開除了。陳男心有不甘，便一狀告上法院，索賠8000 餘元勞動賠償金等，均被法院駁回。

公司方面稱，陳男因不勝任本崗位，並在工作期間多次打聽其他人工資，違反薪酬保密制度，並多次違反項目主管工作分配，年終考核不合格，公司將其開除。

判決書顯示，根據該公司相關規定，「員工薪酬結構和水平為公司核心機密，不得對外洩露，也不得打聽其他同事的薪酬」，但陳某仍私下打聽工資。法院認為，公司以陳男違反公司規章制度，態度惡劣，不勝任本崗位為由與陳某解除勞動合同並無不當。一審二審皆判陳男敗訴，公司無須支付賠償金。

微博

上一則

多次被質疑外泄病毒 武漢病毒所入選中國科技成就獎

延伸閱讀

通行證（九）

通行證（九）
中國定期調最低工資 專家：有助內需消費

中國定期調最低工資 專家：有助內需消費
中國多省漲最低工資 專家：各地搶人 發送薪酬信號

中國多省漲最低工資 專家：各地搶人 發送薪酬信號
2萬炒到2000萬成傳奇 中國第一股民「楊百萬」辭世

2萬炒到2000萬成傳奇 中國第一股民「楊百萬」辭世

熱門新聞

超大蟻穴裡挖出一對蟻王、蟻后，蟻后體長5厘米。（視頻截圖）

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

2021-06-12 10:00

神舟12號載3太空人升空 3個月完成4任務

2021-06-16 21:21
號稱「中國第一股民」的中國證券市場傳奇人物「楊百萬」楊懷定13日離世。（取材自微博）

2萬炒到2000萬 中國第一股民「楊百萬」辭世

2021-06-14 21:11
廣東深圳和廣州的疫情都深受Delta突變株的影響。圖為廣東省廣州市，一名護士正在搬運新冠病毒檢測樣本。(美聯社)

Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診

2021-06-16 09:49
被謠傳叛逃的中國國安部副部長董經緯。(取材自推特)

破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜

2021-06-19 18:21
莫文蔚在新歌MV中穿D&G2021新裝，挨轟辱華。（圖：莫家寶貝工作室提供）

莫文蔚穿D&G 遭網友轟滾出中國 發文道歉MV全下架

2021-06-13 11:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」
舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高
都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」

都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」
美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友
破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜

破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜