薪酬是秘密！打聽同事工資被開除 網民吵翻

網民稱自己因打聽同事工資遭開除。（取材自微博）

近日，話題#打聽同事工資被開除了#衝上熱搜。瀋陽一名陳姓男子，就因為上述行為，遭到公司開除，他不甘心一狀告上法院，最終被判決敗訴，此事也引發網友討論。

環球網報導，有網民在微博 發帖稱，自己在互聯網企業工作，本月加班較多，工資拿得不少，因有同事與其加班差不多，便問對方拿了多少。自己當時是在辦公室公開問的同事，同事未正面回答，但第二天，人力就找到他談辭退的事，賠償正常給。網民覺得委屈：這又不是什麼見不得人的事，至於要開除我嗎？

網民對此展開了激烈討論。有人表示，「很多公司是不允許打聽工資的」，這是職場生存最基本常識。「看到賠償正常給，覺得這個公司應該就是單純的有自己的原則」。

也有網民質疑，「雖然是企業文化，不過這樣也太過苛刻了」……不過就算沒有合同的製約，有不少網民表示，打聽別人的工資也沒意思，就算打聽了也會弄得很尷尬。

無獨有偶，關於打聽同事工資被開除，有人還鬧上了法庭。瀋陽陳姓男子因為打聽同事的工資，且被公司認定不勝任崗位工作被開除了。陳男心有不甘，便一狀告上法院，索賠8000 餘元勞動賠償金等，均被法院駁回。

公司方面稱，陳男因不勝任本崗位，並在工作期間多次打聽其他人工資，違反薪酬保密制度，並多次違反項目主管工作分配，年終考核不合格，公司將其開除。

判決書顯示，根據該公司相關規定，「員工薪酬結構和水平為公司核心機密，不得對外洩露，也不得打聽其他同事的薪酬」，但陳某仍私下打聽工資。法院認為，公司以陳男違反公司規章制度，態度惡劣，不勝任本崗位為由與陳某解除勞動合同並無不當。一審二審皆判陳男敗訴，公司無須支付賠償金。