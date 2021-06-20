非裔外教疑求愛不成 割頸毀臉寧波高校女大生

涉嫌殺害女大生的外教被網民爆料稱曾參與某教學機構的活動。（取材自微博）

中國寧波工程學院一美國 籍非裔 外教因求愛被拒，將該校23歲的大三女學生殺害。事件曝光後，在網路不斷發酵引爆輿論。鄞州公安 分局表示，上級公安機關對此案高度重視，該分局將確保辦成鐵案。

多維引述寧波鄞州公安局18日發布的通報稱，命案發生在樹林中，兇手已被依涉嫌故意殺人罪刑事拘留。通報中所指的外籍男子其實是一名非裔外教，而被殺害的女性是一名女大學生。

報導稱，根據死者父親在網路上發布的帖子顯示，6月14日，受害的女大學生在接到老師的電話後騎車外出，6月15日早上，他接到電話，通知他和孩子媽媽盡快趕到寧波福明派出所。民警告訴女生父親，女生是外教老師殺的，當晚就抓到了，而且他也交代自己是追求被害女生。

網路消息，該外教是來自美國的非裔教師，2016年起在寧波工程學院國際交流學院教英文，已有妻子，並在婚內出軌。

案發後，學校方面稱女生是在校外出的事，跟學校沒有關係。學校願意給退學費，建議家長走法律程序。但根據家屬最新的說法，學校方面已經表態會對這件事情負責。

另據自媒體報導，23歲女死者是河北滄州人，其父母稱，他們看了女兒遺體後差點暈倒，「我女孩臉上刀口有幾十刀，有幾刀深的因給醫生給補上，脖子大動脈有一刀很深很深，脖子下面刑警隊不讓我們看。」

他們說，女兒成績優異，年年拿獎學金。校方事後阻止他們回校看看女兒的東西，並稱「學校沒有甚麼責任」。後來，他們帶著女兒遺照在校門口討說法，才引起關注。