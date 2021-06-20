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男車禍被困 哀求「先救媳婦」 結局卻讓網友感動變感嘆

中國新聞組／北京20日電
消防人員準備救出被困男子時，男子忍著疼痛，多次請求消防隊員：「救我媳婦，救我媳婦……」。（取材自中國之聲）
消防人員準備救出被困男子時，男子忍著疼痛，多次請求消防隊員：「救我媳婦，救我媳婦……」。（取材自中國之聲）

貴州日前發生一場車禍，被困男子不斷哀求「先救我媳婦兒」感動億萬網友，網友紛紛評論，又相信愛情了。不料近日傳出兩人已分手。

當天車禍發生在貴州銅仁某路口，由於副駕駛室未被護欄「刺穿」，坐在副駕駛室的女子未受傷，她逃出後緊急聯繫救援人員。就在消防人員準備救出被困男子時，男子意識清醒過來，忍著疼痛，帶著哭腔多次請求消防隊員：「救我媳婦，救我媳婦……」。

男子後來對媒體表示，「自己和媳婦感情比較深，當時清醒後，就讓消防員先救媳婦，感覺沒什麼，是男人的本能反應」。

自媒體報導，從爆料者發布的信息來看，男子為女友放棄工作，還跑到女孩的城市發展，但終究都沒有挽回女孩的心。網傳的兩人聊天紀錄可以看出，女孩說分手已經不止一次，男子很想挽留但對方的態度卻太過決絕。

「我不如你，為了對方捨棄工作，捨棄生命。我做任何事情都會為了我自己，是我轉變太快，追求的東西瞬息萬變。我想體面點！」當女孩發了這樣的信息，男孩似乎一下就醒悟了，沒有再繼續試圖挽留對方，回覆：「對不起，我出身貧寒。對不起，我沒有能力匹配。對不起，祝福你幸福。」

當時車禍現場，消防人員正準備救出被困男子。坐在副駕駛室的女子已先逃出。（取材自中...
當時車禍現場，消防人員正準備救出被困男子。坐在副駕駛室的女子已先逃出。（取材自中國之聲）

說完這句話後，男子還懇求女孩，希望對方不要刪掉他，讓他能夠看到女孩過得好不好，讓他能有一個堅持活下去的念想。

網友說，「真愛無悔，真愛從來都是單方面的，求回報的都不是真愛」、「愛是互相的，付出也需要對等，愛太多是一種壓力，對方也很難懂得珍惜」。

媒體報導，在貴州一場車禍中被困，大呼先救媳婦的男子和女友已分手。（視頻截圖）
媒體報導，在貴州一場車禍中被困，大呼先救媳婦的男子和女友已分手。（視頻截圖）

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