強滴眼藥水、掐哭騙同情 無良網團擺拍貧童牟利

「韓文團隊」為了製造女孩哭出來的效果，為女孩點眼藥水。（取材自北京日報）

無良「網路團隊」利用大家的同情心，不但策畫、擺拍、渲染涼山貧困博眼球、吸粉，更從事網路直播帶貨牟利，而視頻中號稱「涼山地區貧困村民的自產蘋果 」，其實是他們在市場上買來的。惡行曝光，主謀趙姓男子被依法行政拘留。

若眼藥水效果不好，團隊成員就直接把女孩掐哭。（取材自北京日報）

北京 日報報導，犯案的「韓文團隊」，以趙姓男子為首，夥同謝姓、賈姓、吳姓、王姓等人在抖音平台、皮皮蝦等平台，打著「扶貧」的旗號博眼球。在涼山昭覺、越西、鹽源、布拖、會理等多地以扶貧捐助、幫扶困難群眾為名，通過故意擺拍貧困、虛構生活場景、發布不實視頻，大肆渲染，以達吸粉牟利目的。

視頻中，團隊成員把給小女孩的錢，在拍完視頻後立馬收回。（取材自北京日報）

另外，他們還塑造了一個四川涼山地區的小姑娘「阿佳」，稱她的父親去世，沒見過自己母親，上不起學，身世淒慘。為了達到視頻的「預設」效果，拍攝視頻時採用滴眼藥水、掐孩子等手段，人為製造女孩流淚場面，博取同情。而「韓文團隊」所說的幫助啞巴母子銷售的自產蘋果，其實也是他們在市場上買來的。

據涼山州公安 局相關負責人介紹，「韓文團隊」罔顧事實、擺拍、發布渲染涼山貧困虛假視頻以博取網民眾關注違法行為，事實清楚、證據確鑿，但尚未構成犯罪。目前，趙姓男子被依法行政拘留7日，謝姓、賈姓、王姓等人分別被依法行政罰款500元。