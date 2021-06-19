男大生追成不成愛生恨 偽造16女裸照遭學校開除

一段網路流傳視頻中，有網民稱，校方曾安排趙姓男大生向受害者道歉，但他一度躺在地上稱自己「頭暈」。（取材自正觀新聞）

中山大學趙姓男大生，涉嫌利用P圖、偽造聊天紀錄等手段，造謠該校十幾位女生私生活淫亂，導致她們名譽損害和精神困擾；正觀新聞報導，珠海警方已拘留趙生三日，校方也給予開除學籍處分，但趙生至今未向受害人公開道歉。

據楚天都市報極目新聞，一篇名為《當「我們」作為「母狗」出現在朋友圈的推文引起網民廣泛討論。推文者自述是中山大學學生，患上重度抑鬱、被焦慮和痛苦淹沒，無法正常學習生活，這一切都源於一起造謠事件。控訴趙生在長達半年的時間裡，偽造了大量不雅聊天紀錄和虛假裸照，並將這些內容在線上線下大肆傳閱和分享。

趙生是該校某學院學生會主席。另外，在此事件中還有三名主要傳謠者，其中一人為趙生的女友。

躺在地上稱「頭暈」的趙姓男大生最後被學校安保強制帶走。（取材自正觀新聞）

報導指出，推文者稱這起事件中，受害者並不止自己一人，有類似遭遇的還有15個女生涉及2個校區，橫跨5個院系、3個年級，很多人與趙生並無過多交集，也有部分女生曾是趙生的追求對象。更有甚者，趙生還將一位不相識的男同學污衊為私生活淫亂的「海王」，導致該同學也被帶去警局協助調查。

推文者說，受害者曾將相關證據上報給相關學院和老師，並向珠海警方尋求幫助。趙生被行政拘留三日後，對受害者道歉，但受害者表示道歉缺乏誠意，希望得到公開道歉，由學校公開處理。

據悉，「得不到的就要毀掉」，很大可能是趙生的部分造謠動機。

報導說，推文者表示，事件中，中山大學卻僅處分趙生一人。但在這起傳播範圍達數千人的惡性誹謗事件中，除珠海校區，廣州本部亦有學生參與傳謠，這些造謠、傳謠者也應視情節嚴重程度給予不同程度的處分才行。