偷拍5000女大生 上海藝術館關閉 藝術家遭撤展

「校花」以攝影機偷拍同一間學校近5000名女學生，並按作者個人審美喜好，從美到醜編號排序。（視頻截圖）

華僑城當代藝術中心（OCAT）上海館展出的影像作品「校花」引起巨大爭議，日前遭撤展，該作品是以攝影 機偷拍同一間學校近5000名女學生，並按作者個人審美喜好，從美到醜編號排序。

OCAT上海館此前在4月28日起舉辦名為「環形撞擊：錄像二十一」的錄像藝術展。（取材自微博）

香港 01報導，OCAT上海館發聲明承認經重新審視後，發現該作品「立意和英文標題涉及對於女性朋友的不尊重和冒犯」，同時拍攝方式也存在涉嫌侵權等問題，決定將其撤出展覽，並且會閉館調整；也對展出該作品所造成的不良影響，和因此產生困擾、不適和被傷害的觀眾朋友表達最誠摯的歉意。

「校花」以攝影機偷拍同一間學校近5000名女學生，並按作者個人審美喜好，從美到醜編號排序。（視頻截圖） 「校花」以攝影機偷拍同一間學校近5000名女學生，並按作者個人審美喜好，從美到醜編號排序。（視頻截圖）

OCAT上海館舉行「環形撞擊：錄像二十一」的影像藝術展，作品來自21位中國 藝術家，「校花」是21名藝術家之一宋拓，其於2013年拍攝的影像作品。報導指出，宋拓曾經表示，拍攝女學生的原因是「博愛」，但也承認並不是要關懷她們，「做這個作品更多是為了好玩」。宋拓提到，整個製作過程複雜且花費時間，故有用展覽經費聘請3名助手協助。

對於「物化女性」的質疑，宋拓坦言「沒關係」，「人人都有物的一面，每個人都在物化別人，不論男女。」據報導，宋拓更稱，他是在「掏心掏肺地物化」，也是一種尊重，「我不會隨便說你排第一，那才是對你的不尊重，那是巧言令色。而最後一名，我把她們放在對的位置上，這就是尊重她，特別特別尊重。」