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核科學頂梁柱人物 哈爾濱工程大學副校長張志儉墜樓亡

中國新聞組／北京19日電
哈爾濱工程大學副校長張志儉17日墜樓身亡。（取材自微博）
哈爾濱工程大學副校長張志儉17日墜樓身亡。（取材自微博）

哈爾濱工程大學副校長張志儉17日上午墜樓身亡，校方在官方微博公告指出，警方調查「已排除他殺」;但有網民質疑張志儉是核科學與技術學院「頂梁柱」，不理解為什麼要跳樓。

哈爾濱工程大學屬軍工系高校，據學院官網簡介，張志儉長期從事核安全與仿真方向的教學科研工作，兼任核動力仿真研究中心主任及中國核學會常務理事暨副秘書長、國務院大型先進壓水堆和高溫氣冷堆核電站重大專項專家組成員等職，享國務院特殊津貼。據港媒報導，去年5月曾被美國列入制裁名單，指其幫助中共採購軍事用途物品。

據悉，張志儉2019年曾獲得第5屆「錢三強科技獎」並受到表彰。錢三強是「兩彈一星」元勳、中國科學院院士，是中國核科技工業的創建者之一，被譽為「中國原子能科學之父」。

校方這則微博的留言功能已被關閉，不少網友透過轉發形式發表評論，質疑案情不單純。有人寫道，張志儉是哈爾濱工程大學核科學與技術學院「頂梁柱級別的人，幾年前還要衝（中國科學院）院士的，實在是不理解為什麼要跳樓」；也有網民稱張志儉連續兩年參選院士，去年進入評選末輪，最終落選。

高等教育學界近期頻傳命案，復旦大學7日也發生39歲教師姜文華持刀殺害該校數學科學學院黨委書記王玉珍。

中國 國務院 微博

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