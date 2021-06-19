核科學頂梁柱人物 哈爾濱工程大學副校長張志儉墜樓亡

哈爾濱工程大學副校長張志儉17日墜樓身亡。（取材自微博）

哈爾濱工程大學副校長張志儉17日上午墜樓身亡，校方在官方微博 公告指出，警方調查「已排除他殺」;但有網民質疑張志儉是核科學與技術學院「頂梁柱」，不理解為什麼要跳樓。

哈爾濱工程大學屬軍工系高校，據學院官網簡介，張志儉長期從事核安全與仿真方向的教學科研工作，兼任核動力仿真研究中心主任及中國 核學會常務理事暨副秘書長、國務院 大型先進壓水堆和高溫氣冷堆核電站重大專項專家組成員等職，享國務院特殊津貼。據港媒報導，去年5月曾被美國列入制裁名單，指其幫助中共採購軍事用途物品。

據悉，張志儉2019年曾獲得第5屆「錢三強科技獎」並受到表彰。錢三強是「兩彈一星」元勳、中國科學院院士，是中國核科技工業的創建者之一，被譽為「中國原子能科學之父」。

校方這則微博的留言功能已被關閉，不少網友透過轉發形式發表評論，質疑案情不單純。有人寫道，張志儉是哈爾濱工程大學核科學與技術學院「頂梁柱級別的人，幾年前還要衝（中國科學院）院士的，實在是不理解為什麼要跳樓」；也有網民稱張志儉連續兩年參選院士，去年進入評選末輪，最終落選。

高等教育學界近期頻傳命案，復旦大學7日也發生39歲教師姜文華持刀殺害該校數學科學學院黨委書記王玉珍。