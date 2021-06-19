破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜

國家安全部副部長董經緯日前被傳叛逃。（視頻截圖）

國家安全部副部長董經緯18日主持召開反間諜 座談會。會議提出，當前境外間諜情報機關和各種敵對勢力對中國 「滲透竊密活動明顯加劇」，要深入展開「反奸防諜」工作。

中央社報導，海外中國民運人士近日在推特盛傳，董經緯於2月中旬叛逃，帶著女兒董揚從香港飛往美國。但中央政法委微信 公眾號「長安劍」18日下午發文稱，董經緯18日上午主持召開座談會，學習貫徹4月26日起施行的「反間諜安全防範工作規定」。

不少媒體相繼跟進報導這則澄清意味濃厚的消息，但都沒有發布這場座談會的照片或影片。

報導指出，座談會稱，黨中央高度重視國家安全工作，對反間諜工作作出一系列重要決策部署。作為反間諜工作主管機關，國家安全部製定出台規定，是依法防範、制止、打擊危害國家安全違法犯罪活動的現實需要，有利於進一步壓實反間諜安全防範責任，更好地組織動員全社會力量打好反間諜「人民戰爭」。

據報導，座談會指出，做好反奸防諜工作，「既要抓間諜，又要抓『內奸』和『幕後金主』。」當前，境外間諜情報機關和各種敵對勢力對中國滲透竊密活動明顯加劇。「特別是個別人員甘當『內奸』，與境外間諜情報機關和敵對勢力暗中勾結，大肆從事反華活動；個別人員充當『幕後金主』，通過非法途徑向敵對勢力輸送資金，用於支持反華活動。」

座談會指出，這些「內奸」和「幕後金主」，嚴重危害國家政治安全，終將被釘在歷史的恥辱柱上。國家安全機關要堅持總體國家安全觀，以貫徹落實規定為契機，深入開展反奸防諜各項工作，堅定不移維護國家安全。